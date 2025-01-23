Колобков о возможном допуске России к Олимпиаде: «Предпосылок нет. ИИХФ может провести заседание, обсудить вопрос, но по факту ничего не сделает»

Павел Колобков высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.

«Давайте закончим говорить, верим мы в допуск или не верим. Я буду рад ошибиться, но предпосылок, что сборную России по хоккею допустят, нет.

Да, Международная федерация хоккея действительно может провести заседание, обсудить вопрос, но по факту ничего не сделает. Они покажут, что якобы конструктивны, открыты к диалогу и взаимодействию.

Сделают вид, что не забывают эту проблему. Они просто отметят роль России и Беларуси в развитии мирового хоккея и скажут, что когда-нибудь вернут нас.

Если бы МОК заявил, что пересмотрел критерии допуска и рекомендует федерациям новые вводные, другое дело. Но такого заявления не было.

Например, Международная федерация легкой атлетики миллион раз рассматривала возвращение российских спортсменов, отмечала прогресс, но решения в нашу пользу не принимала», – сказал экс-министр спорта РФ Павел Колобков.