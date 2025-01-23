У 20-летнего Фантилли 1-й хет-трик в НХЛ. В истории «Коламбуса» в более юном возрасте это делали лишь Филатов, Силлинджер и Дюбуа

Адам Фантилли сделал первый хет-трик в НХЛ.

Форвард «Коламбуса » забросил три шайбы в матче с «Торонто» (5:1).

Фантилли оформил хет-трик в возрасте 20 лет и 102 дней – это четвертый показатель в истории «Блю Джекетс».

Самый юный автор трех голов «Коламбуса» в одной игре – Никита Филатов , 10 января 2009 года ему было 18 лет и 230 дней.

В топ-3 также входят Коул Силлинджер (18 лет и 301 день) и Пьер-Люк Дюбуа (19 лет и 278 дней).

Всего в 48 матчах текущего сезона на счету Фантилли 26 (14+12) очков.