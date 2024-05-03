Бедард, Селебрини, Фантилли, Бантинг, Парайко – в составе Канады на ЧМ-2024

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Федерация хоккея Канады объявила состав сборной на чемпионат мира 2024 года.

Вратари: Джоэл Хофер («Сент-Луис»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Нико Доус («Нью-Джерси»). 

ЗащитникиБоуэн Байрэм («Баффало»), Оуэн Пауэр («Баффало»), Кайден Гуле («Монреаль»), Джеймисон Олексяк («Сиэтл»), Дэймон Сиверсон («Коламбус»), Колтон ПарайкоСент-Луис»), Олен ЗеллвегерАнахайм»). 

НападающиеАдам ФантиллиКоламбус»), Дилан КозенсБаффало»), Майкл Бантинг («Питтсбург»), Эндрю Манджипани («Калгари»), Доусон Мерсер («Нью-Джерси»), Джаред Макканн («Сиэтл»), Джек Макбэйн («Аризона»), Коннор Бедард («Чикаго»), Ридли Грейг («Оттава»), Дилан Гюнтер («Аризона»), Брэндон Танев («Сиэтл»), Макклин Селебрини. 

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдет в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах – Праге и Остраве.

Канада сыграет в группе A с командами Финляндии, Швейцарии, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритании.

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24 комментария
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Ответ Сергей Касьянов
Без особых звёзд, но очень крепенько
Мы тебя поняли 😃
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Вот действительно молодая команда, а не у клоуна Ротенберга
+5
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особо звёзд нет, но крепенько!
+2
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+2
Ответ Alex Rhea
особо звёзд нет, но крепенько!
🤣🤷‍♂️🤣
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Ответ Orkhan Omarli
Мы тебя поняли 😃
Ахах, хорош!)
+1
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Это прям такой реально пятый или даже десятый состав Канады.

Я думал, что в составе будут такие ребята, как Конекны, Перрон, Роберт Томас, Скиннер, Кадри, Юбердо, Сузуки, Матесон, Чичран, Ингрэм, Джарри…
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Без особых звёзд, но очень крепенько
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Даути видимо не хочет в тройной золотой клуб) мог бы и поехать , ЛА все равно отлетели из по
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Ответ Stepan Yurchenko
Мактавиша забыли(
Травма в конце сезона была, под конец он не играл за Уток.
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Ответ Orkhan Omarli
Россия будет играть? Не слежу часто за новостями.
Да. 6. 05 в Омске. Большой тур с Беларусь. Вся Россия едет туда.
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Очень крепенько но без особых звезд
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Неплохо, кстати.
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Мактавиша забыли(
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Канада,как всегда,главный фаворит,но хочется закрученного сюжета и ! побольше сенсаций
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Без особых звёзд, но очень крепенько
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Без особых звёзд, но очень крепенько
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Без особых звёзд, но очень крепенько
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Без особых звёзд, но очень крепенько
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Без особых звёзд, но очень крепенько
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Без особых звёзд, но очень крепенько
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Без особых звёзд, но очень крепенько
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Без особых звёзд, но очень крепенько
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