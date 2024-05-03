Бедард, Селебрини, Фантилли, Бантинг, Парайко – в составе Канады на ЧМ-2024
Федерация хоккея Канады объявила состав сборной на чемпионат мира 2024 года.
Вратари: Джоэл Хофер («Сент-Луис»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Нико Доус («Нью-Джерси»).
Защитники: Боуэн Байрэм («Баффало»), Оуэн Пауэр («Баффало»), Кайден Гуле («Монреаль»), Джеймисон Олексяк («Сиэтл»), Дэймон Сиверсон («Коламбус»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Олен Зеллвегер («Анахайм»).
Нападающие: Адам Фантилли («Коламбус»), Дилан Козенс («Баффало»), Майкл Бантинг («Питтсбург»), Эндрю Манджипани («Калгари»), Доусон Мерсер («Нью-Джерси»), Джаред Макканн («Сиэтл»), Джек Макбэйн («Аризона»), Коннор Бедард («Чикаго»), Ридли Грейг («Оттава»), Дилан Гюнтер («Аризона»), Брэндон Танев («Сиэтл»), Макклин Селебрини.
Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдет в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах – Праге и Остраве.
Канада сыграет в группе A с командами Финляндии, Швейцарии, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритании.
Я думал, что в составе будут такие ребята, как Конекны, Перрон, Роберт Томас, Скиннер, Кадри, Юбердо, Сузуки, Матесон, Чичран, Ингрэм, Джарри…