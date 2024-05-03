Бедард, Селебрини, Фантилли, Бантинг, Парайко – в составе Канады на ЧМ-2024

Федерация хоккея Канады объявила состав сборной на чемпионат мира 2024 года.

Вратари: Джоэл Хофер («Сент-Луис»), («Сент-Луис»), («Нью-Джерси»).

Защитники: («Баффало»), («Баффало»), Кайден Гуле (« »), («Сиэтл»), («Коламбус»), (« »), (« »).

Нападающие: (« »), (« »), Майкл Бантинг («Питтсбург»), Эндрю Манджипани («Калгари»), Доусон Мерсер («Нью-Джерси»), Джаред Макканн («Сиэтл»), Джек Макбэйн («Аризона»), Коннор Бедард («Чикаго»), Ридли Грейг («Оттава»), Дилан Гюнтер («Аризона»), Брэндон Танев («Сиэтл»), Макклин Селебрини.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдет в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах – Праге и Остраве.

Канада сыграет в группе A с командами Финляндии, Швейцарии, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритании.