Фантилли может пропустить остаток сезона. Восстановление форварда «Коламбуса» от травмы ноги идет медленнее ожидаемого

Теги травмы Коламбус НХЛ Паскаль Венсан Здоровье Адам Фантилли Хоккей

Адам Фантилли может больше не сыграть в этом сезоне.

Нападающий «Коламбуса» получил травму икроножной мышцы в игре против «Сиэтла» 29 января.

«Он все еще работает над восстановлением. Я очень надеялся, что он вернется до конца сезона. Мы пока не знаем, произойдет ли это. Я все еще надеюсь, но все идет медленнее, чем ожидалось», – сказал главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан.

Фантилли, выбранный под общим 3-м номером на драфте-2023, набрал 27 (12+15) очков в 49 играх сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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