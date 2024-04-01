Фантилли может пропустить остаток сезона. Восстановление форварда «Коламбуса» от травмы ноги идет медленнее ожидаемого

Адам Фантилли может больше не сыграть в этом сезоне.

Нападающий « » получил травму икроножной мышцы в игре против «Сиэтла» 29 января.

«Он все еще работает над восстановлением. Я очень надеялся, что он вернется до конца сезона. Мы пока не знаем, произойдет ли это. Я все еще надеюсь, но все идет медленнее, чем ожидалось», – сказал главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан.

, выбранный под общим 3-м номером на драфте-2023, набрал 27 (12+15) очков в 49 играх сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.