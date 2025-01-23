Паник о КХЛ: «Здесь хоккей высокого уровня – гораздо быстрее, чем в Швейцарии, Чехии. Игроки более мастеровитые»

Рихард Паник высоко оценил уровень Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Ваши ожидания от КХЛ совпали с реальностью?

– Это очень хорошая лига. Последние несколько лет я провел в Европе – играл в Швейцарии, Чехии. КХЛ гораздо быстрее, здесь играют более мастеровитые игроки. Это хоккей высокого уровня

– Не задумывались о том, останетесь ли в КХЛ по окончании сезона?

– Я бы рассмотрел такой вариант. Посмотрим, как сложится остаток сезона – надеюсь, он будет успешным для «Локомотива» и меня. А там уже посмотрим, что принесет будущее, – сказал нападающий «Локомотива ».