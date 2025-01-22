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  • Щитов о хитах против Никишина и Педана: «Гнев Ротенберга понятен: под угрозой оказались ведущие защитники СКА. Ни один тренер не захочет потерять таких игроков»
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Щитов о хитах против Никишина и Педана: «Гнев Ротенберга понятен: под угрозой оказались ведущие защитники СКА. Ни один тренер не захочет потерять таких игроков»

Никита Щитов прокомментировал победу СКА в матче с «Локомотивом» (5:2).

На послематчевой пресс-конференции Роман Ротенберг попросил журналистов оценить хиты против игроков СКА.

Максим Шалунов провел силовой прием на Александре Никишине, Павел Красковский – на Андрее Педане.

«Очень интересный матч. Понятно, что СКА играл с запредельной мотивацией: игра была против лидера. Первый период получился очень тяжелым. Гости бежали вперед, но СКА сумел реализовать первое удаление, прилично добавил, поведя в счете.

Затем хозяева строго сыграли в обороне, нарастили преимущество и удержали победный счет. Было очень много борьбы. СКА должен был выбираться из тяжелой ситуации.

Высокую реализацию моментов связываю с наличием в команде креативных нападающих, которые умеют создавать, забивать, взаимодействовать друг с другом. Но СКА в принципе много забивает в сезоне. Мы уже говорили, что в атаке петербуржцы сделают то, что надо. Главное – построже сыграть в обороне и помочь вратарям: в игре с ярославцами так и получилось.

Что касается момента с Никишиным и Шалуновым, то в трансляции с телевизионных камер не видно однозначно, был ли там удар в голову или нет. Никишин шел в столкновение, Шалунов его увидел. Не думаю, что в этом случае была попытка умышленно нанести травму. Все произошло быстро: видно было, что Никишину встряхнуло голову, он упал, пытаясь встать.

Когда «Локомотив» забивал первый гол, защитник СКА допустил ошибку. Думаю, это последствие того удара. Никишин – ведущий игрок обороны клуба и всей лиги. Надеюсь, все для него обойдется.

Что касается Педана, то тоже не очень видно, был ли удар в голову – пусть в этом разбирается судейский комитет. Гнев главного тренера Романа Ротенберга понятен: под угрозой оказались ведущие защитники, и ни один тренер не захочет потерять таких игроков», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

«Вы же Ходорковский? Комментируйте!» Ротенберг взбесился: бойкотировал вопросы из-за спорного падения лицом на лед

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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