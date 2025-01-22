Паник о погоне Овечкина за Гретцки: «Каждое утро после матчей «Вашингтона» проверяю, забил ли Ови. Он отличный парень. Хочется, чтобы он побил рекорд в этом сезоне»

Рихард Паник высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Как бывший игрок «Вашингтона» следите за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки?

– Да, конечно. Я не следил за НХЛ после того, как уехал оттуда, но теперь каждое утро после матчей «Вашингтона » первым делом проверяю, забил ли Ови. Когда вижу, что он забросил еще одну, меня это очень радует. Про себя думаю: «Да, вперед, сделай это!»

Хочется, чтобы он побил рекорд в этом сезоне. Это было бы невероятно для него. Он отличный парень, у нас были хорошие взаимоотношения. У меня хорошие воспоминания от игры с ним. Надеюсь, что скоро он побьет рекорд, – сказал нападающий «Локомотива » Рихард Паник.

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