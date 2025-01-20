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  • Ги Буше о 0:4: «Салават» переработал, переборол «Авангард» – заслуженная победа. Мы создавали много моментов, но не смогли их реализовать»
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Ги Буше о 0:4: «Салават» переработал, переборол «Авангард» – заслуженная победа. Мы создавали много моментов, но не смогли их реализовать»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги игры с «Салаватом».

Омский клуб потерпел поражение со счетом 0:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Сегодня мы хотели лучше себя показать в первом периоде, чем это было в нашей домашней игре. Знали, что соперник силен, действует на высоких скоростях. В целом, первый отрезок получился нормальным в нашем исполнении.

Обе команды поиграли в большинстве, было много моментов. По хорошему, счет должен был быть 0:0, когда мы уходили на первый перерыв. Этот гол за несколько секунд до сирены, конечно, он полностью на нас.

Нельзя было допускать такого момента, нельзя было давать сопернику такого шанса. Начало второго периода было очень хорошим. Поиграли в большинстве и создавали много моментов, но проблема в том, что не смогли их реализовать.

Мы не забили, а противник сумел воспользоваться своими моментами, после чего мы потеряли энергию и немножечко подсели. Плюс, у нас выбыл наш топовый центральный нападающий Маклауд. Он пытался вернуться в игру, но, к сожалению, у него не получилось.

После 2:0 «Салават Юлаев» был лучше: они нас переработали, перебороли, выигрывали единоборства. Сегодня заслуженная победа у них», – сказал Ги Буше.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoГи Буше
logoЧемпионат.com
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoМайкл Маклауд
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