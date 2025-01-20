Агент Ливо о рекорде форварда по хет-трикам: «Приятно, но главное – как играет команда. У Джоша есть желание минимум на 2 года остаться в КХЛ»
«Салават» обыграл «Авангард» со счетом 4:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард уфимцев Ливо забил 3 гола и стал первым игроком в истории лиги, сделавшим 4 хет-трика за один регулярный чемпионат.
– Как Ливо воспринял достижение?
– Я не уверен, что он интересуется этим. Да, приятно, но главное – как играет команда.
– Джош – лучший легионер в КХЛ на данный момент?
– Считаю, что неправильно так говорить. В КХЛ есть очень много хороших игроков. Те же Буше, Да Коста. Думаю, скоро увидим, как после перехода в Уфу реально может выглядеть Уилсон.
– Похож ли бросок Ливо на овечкинский?
– С моей стороны будет некорректно отвечать, лучше спросите у экспертов.
– Ведет ли Уфа переговоры о продлении контракта?
– Да, мы общаемся с руководством «Салавата». Недавно встречались в Омске, на выходных – в Уфе.
– Есть ли интерес от других клубов КХЛ?
– Да, есть. Клубы выходили на нас и обозначили свой интерес к Джошу.
– Может ли Ливо возобновить карьеру в НХЛ в следующем сезоне?
– Нет, у него есть желание как минимум на два года остаться в России, – сказал представитель хоккеиста Иван Ботев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий