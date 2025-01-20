Агент Ливо о рекорде форварда по хет-трикам: «Приятно, но главное – как играет команда. У Джоша есть желание минимум на 2 года остаться в КХЛ»

Агент Джоша Ливо оценил рекорд форварда по хет-трикам за регулярный сезон КХЛ.

«Салават» обыграл «Авангард » со счетом 4:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард уфимцев Ливо забил 3 гола и стал первым игроком в истории лиги, сделавшим 4 хет-трика за один регулярный чемпионат.

– Как Ливо воспринял достижение?

– Я не уверен, что он интересуется этим. Да, приятно, но главное – как играет команда.

– Джош – лучший легионер в КХЛ на данный момент?

– Считаю, что неправильно так говорить. В КХЛ есть очень много хороших игроков. Те же Буше , Да Коста. Думаю, скоро увидим, как после перехода в Уфу реально может выглядеть Уилсон .

– Похож ли бросок Ливо на овечкинский?

– С моей стороны будет некорректно отвечать, лучше спросите у экспертов.

– Ведет ли Уфа переговоры о продлении контракта?

– Да, мы общаемся с руководством «Салавата ». Недавно встречались в Омске, на выходных – в Уфе.

– Есть ли интерес от других клубов КХЛ?

– Да, есть. Клубы выходили на нас и обозначили свой интерес к Джошу.

– Может ли Ливо возобновить карьеру в НХЛ в следующем сезоне?

– Нет, у него есть желание как минимум на два года остаться в России, – сказал представитель хоккеиста Иван Ботев.