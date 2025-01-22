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  • Васильев о допуске России к Олимпиаде: «Шансы большие, ИИХФ договорилась с нашими недругами, думаю. Но еще МОК должен объявить, что россиян допускают»
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Васильев о допуске России к Олимпиаде: «Шансы большие, ИИХФ договорилась с нашими недругами, думаю. Но еще МОК должен объявить, что россиян допускают»

Дмитрий Васильев высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.

«Шансы на то, что в феврале нашу хоккейную сборную вернут на международные соревнования, большие. Если бы Международная федерации хоккея не хотела допустить нашу сборную, она бы даже не рассматривала этот вопрос.

Думаю, что ИИХФ глобально договорилась со всеми сторонами, в том числе и с нашими недругами. Пошла хорошая тенденция – международные федерации начали возвращать наших спортсменов.

Но нужно, чтобы еще выступил МОК, он должен официально объявить, что все международные федерации допускают российских спортсменов до международной деятельности», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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