Васильев о допуске России к Олимпиаде: «Шансы большие, ИИХФ договорилась с нашими недругами, думаю. Но еще МОК должен объявить, что россиян допускают»
Дмитрий Васильев высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.
Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.
«Шансы на то, что в феврале нашу хоккейную сборную вернут на международные соревнования, большие. Если бы Международная федерации хоккея не хотела допустить нашу сборную, она бы даже не рассматривала этот вопрос.
Думаю, что ИИХФ глобально договорилась со всеми сторонами, в том числе и с нашими недругами. Пошла хорошая тенденция – международные федерации начали возвращать наших спортсменов.
Но нужно, чтобы еще выступил МОК, он должен официально объявить, что все международные федерации допускают российских спортсменов до международной деятельности», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем