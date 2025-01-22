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Акользин о хейте в адрес СКА: «Стало уже привычкой, это же не первый год. Просто пропускаешь мимо, выходишь и работаешь для родных болельщиков»

Павел Акользин высказался о хейте в адрес игроков СКА со стороны болельщиков.

– С чем связан ваш взлет результативности после перехода из «Металлурга» в СКА?

– Посмотрите, я забил три гола в большинстве. Один из них был в равных составах, но там соперник только вышел. Считайте, это тоже большинство. Я до этого практически в большинстве не играл. А тут Роман Борисович доверил мне эту роль.

Сказал, как действовать. Я стараюсь играть больше на пятаке. Отсюда идут голы и поднимается результативность. Буду в том же духе продолжать, набирая еще больше очков. И самое главное – помогать команде.

Ротенберг отмечал, что СКА может улучшить игру в защите, когда нападающие будут активнее возвращаться в оборону.

– Да, конечно. Такой акцент у нас был. Идет агрессивная игра в атаке. Мы стараемся постоянно накрывать соперника. Но если он выходит из‑под давления, то нападающие должны со всех ног бежать в оборону, помогать защитникам.

Вот с «Локомотивом» у нас это получалось. Нападающие возвращались в оборону, и отсюда были не такие острые контратаки со стороны соперника.

– Вряд ли вы раньше играли в команде, на которую обрушивается столько хейта. Как это воспринимают игроки СКА?

– Не могу сказать, что мы ничего не читаем. Все равно какие‑то новости выползают. Ты видишь, слышишь все. Но как‑то пропускаешь это мимо ушей. Это же не первый год получается такой хейт в адрес СКА.

Мне кажется, это уже стало привычкой. И ты просто пропускаешь все мимо. Выходишь и работаешь в каждом матче. Надо радовать своих болельщиков. Они приходят, собирают аншлаги.

И мы играем больше для них, для наших родных болельщиков. Мы стараемся ради них побеждать в каждом матче, – сказал форвард СКА Павел Акользин.

Фанаты «Локомотива» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на матче КХЛ

КХЛ оштрафовала «Локомотив» из-за кричалки болельщиков «СКА – позор российского хоккея»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
болельщики
logoЛокомотив
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoПавел Акользин
logoРоман Ротенберг
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