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Плотников на вопрос о количестве тренировок в СКА: «Когда проигрываем, эксперты всегда ищут причины. Чаще всего они просто выдуманные»

Сергей Плотников сказал, что эксперты выдумывают причины поражений СКА.

Во вторник клуб из Санкт-Петербурга обыграл дома «Локомотив» (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ, прервав серию из 4 поражений. 

– Тяжело играть с лидером чемпионата «Локомотивом»? Вы шесть раз встречались с ними в этом сезоне.

– Как видите, мы побеждаем «Локомотив». А проигрываем тем, кому нельзя. Очень много случаев, когда команда лидирует в «регулярке», а в плей‑офф что‑то происходит не так. Поэтому самое главное — как команда подойдет к розыгрышу Кубка Гагарина, как там выступит.

– Вы своей игрой довольны?

– Стараюсь думать только о победах и вносить свой вклад в общее дело. Когда‑то это голы, когда‑то блокированные шайбы, хиты. Подстрахую, если надо. Надеюсь, у нас все так думают - и с этого момента начнут выполнять все на поле, чтобы больше не было у нас таких неприятных ситуаций с поражениями.

– Такие моменты психологически давят?

– Не могу говорить за всех, но это неприятно. Ты проигрываешь, понимая при этом, что играешь достаточно неплохо. Пропускаешь иногда даже курьезные голы, опускаешь голову. Но потом понимаешь, что играть еще долго, снова выходишь биться. Но не всегда можешь отыграться.

– Писали, что у СКА не так много тренировок. Это правда?

– Когда команда проигрывает, эксперты всегда ищут причины. И чаще всего они просто выдуманные. Кто не находится внутри команды, кто не приходит на наши тренировки, тот просто не может знать, что у нас происходит, – сказал Плотников, забросивший 2 шайбы в игре с ярославцами. 

Журналист Богун: «Ротенберг в погоне за свежестью щедро раздает выходные. Хоккеисты признавались, что в СКА еще никогда не было так мало «поддерживающих» занятий»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoМатч ТВ
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