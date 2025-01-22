«Эдмонтон» о дисквалификации Макдэвида: «Мы разочарованы. С нетерпением ждем возвращения капитана в состав»
«Эдмонтон» выступил с заявлением о дисквалификации Коннора Макдэвида.
Капитан «Ойлерс» был отстранен на 3 матча регулярного чемпионата НХЛ за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера» Конора Гарланда.
«Организация «Ойлерс» разочарована, мы разделяем огорчение наших болельщиков в связи с дисквалификацией на три матча нашего капитана Коннора Макдэвида.
Мы поддерживаем его на протяжении всего этого процесса. Организация и наши болельщики с нетерпением ждут его возвращения в состав против «Сиэтла» на следующей неделе», – говорится в сообщении клуба НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Эдмонтона»
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