«Эдмонтон» о дисквалификации Макдэвида: «Мы разочарованы. С нетерпением ждем возвращения капитана в состав»

«Эдмонтон» выступил с заявлением о дисквалификации Коннора Макдэвида.

Капитан «Ойлерс» был отстранен на 3 матча регулярного чемпионата НХЛ за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера » Конора Гарланда .

«Организация «Ойлерс» разочарована, мы разделяем огорчение наших болельщиков в связи с дисквалификацией на три матча нашего капитана Коннора Макдэвида .

Мы поддерживаем его на протяжении всего этого процесса. Организация и наши болельщики с нетерпением ждут его возвращения в состав против «Сиэтла» на следующей неделе», – говорится в сообщении клуба НХЛ .