  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Перри о дисквалификации Макдэвида: «Почему НХЛ не защищает суперзвезд, как другие лиги? Лучшим достается чаще других – Коннор знает это, но не жалуется»
23

Перри о дисквалификации Макдэвида: «Почему НХЛ не защищает суперзвезд, как другие лиги? Лучшим достается чаще других – Коннор знает это, но не жалуется»

Кори Перри прокомментировал дисквалификацию Коннора Макдэвида.

Ранее капитан «Эдмонтона» был отстранен на 3 матча за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера» Конора Гарланда. По итогам слушания Макдэвида оштрафовали на 195 312 долларов.

«Почему НХЛ не защищает суперзвезд? Все остальные лиги защищают своих лучших игроков. Конечно, им достается чаще других. Коннор знает это, но не жалуется по этому поводу.

Нужно защищать себя. Если ты этого не сделаешь, из тебя просто продолжат выбивать все дерьмо. Вот к чему это приводит», – сказал форвард «Эдмонтона» Кори Перри.

Макдэвид про удар локтем в лицо Юханссону: «Я не пытался травмировать кого-либо, просто хотел проехать. Надеюсь, с ним все будет в порядке»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
logoКори Перри
logoЭдмонтон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвиду назначено слушание из-за удара клюшкой в лицо Гарланду. Капитана «Эдмонтона» могут дисквалифицировать
16вчера, 08:30
Макдэвиду дали матч-штраф за удар клюшкой в лицо Гарланду из «Ванкувера». Капитана «Эдмонтона» отстранят до вынесения НХЛ решения по эпизоду
4719 января, 08:31Видео
Макдэвид про удар локтем в лицо Юханссону: «Я не пытался травмировать кого-либо, просто хотел проехать. Надеюсь, с ним все будет в порядке»
918 января, 20:44
Рекомендуем
Главные новости
Воробьев о 4:5 от «Северстали»: «Ребята проявили характер, сравняли счет. С 1:4 не так просто возвращаться. В серии буллитов где-то удача была не на нашей стороне»
17 минут назад
Ротенберг – игрокам СКА после 5:2 с «Локомотивом»: «Мужики, с вами идем шаг за шагом. Самое важное чувство – с кем ты идешь. Благодарен каждому, держим уровень. Стабильность – признак мастерства»
1923 минуты назад
Плотников после 5:2 с «Локомотивом»: «Достали яйца, стали мужиками. Запомните этот момент. Теперь, #####, бьемся в каждом игре»
1833 минуты назад
СКА прервал 4-матчевую серию поражений. Команда Ротенберга обыграла «Локомотив» и идет 6-й на Западе
2657 минут назад
КХЛ. СКА победил «Локомотив», ЦСКА проиграл «Северстали»
367сегодня, 18:48
ЦСКА отыгрался с 1:4, сравняв счет за 11 секунд до конца 3-го периода, но проиграл «Северстали» по буллитам
13сегодня, 18:40
Шевченко о «Торпедо»: «Нет единства. У игроков 3 чата. Это подвело «Локомотив» в прошлом году. Там чаты, переписки жен сломали команду изнутри»
12сегодня, 18:27
Андрей Баландин: «Ротенберг дает много воли хоккеистам, но в тяжелых матчах нужна дисциплина. СКА не хватает тактической организации»
5сегодня, 18:03
Демидов забил в 3-й игре подряд. 19-летний форвард СКА набрал 16+22 в 45 матчах сезона
14сегодня, 17:52
Крикунов о словах Трампа про Овечкина: «Он знает, что Саша с Путиным общается. Ничего удивительного. Может, это связано и с желанием по-новому выстроить отношения с Россией»
11сегодня, 17:03
Ко всем новостям
Последние новости
Михайлов о возможном допуске России к Олимпиаде: «Хотелось бы верить, но я сомневаюсь в этом. У меня есть недоверие к ИИХФ»
1сегодня, 17:46
Глотов о Кузнецове: «Он очень юморной. Хайруллина любит разыгрывать. С нуля может любую шутку придумать. Женя – импровизатор»
2сегодня, 17:27
Вратарь ЦСКА Хомченко пропустил 3 шайбы и был заменен на Гамзина в матче с «Северсталью»
4сегодня, 17:11
Владислав Третьяк: «Красная Машина» – уникальная программа. Тренировки по системе НППХ способствуют качественному физическому и психологическому развитию, прививают привычку слушать тренера»
5сегодня, 16:24
У вратаря «Салавата» Самонова небольшое повреждение. Он будет готов к играм в ближайшее время (Артур Хайруллин)
7сегодня, 15:36
Форвард «Витязя» Готье: «Россия – прекрасная страна, везде чистые города и дружелюбные люди. В Москве нравится архитектура и удобное метро»
6сегодня, 14:27
Генменеджер «Ванкувера» о возможном обмене Миллера: «Я всегда стараюсь понять, как сделать команду лучше. Не собираюсь вдаваться в подробности»
5сегодня, 13:58
Уилл Биттен: «Не знаю, зачем «Спартак» меня брал – мне не дали возможности проявить себя. Мне нравилось в клубе, просто это не сработало»
5сегодня, 13:25
Андрей Коваленко о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Приятно, что русских звезд ценят и любят. Нам это только в плюс»
4сегодня, 12:02
Мэттьюс стал 3-м в истории «Торонто» по играм с 2+ очками – 202. Лидирует Сундин – 274 матча
сегодня, 11:21
Рекомендуем