Перри о дисквалификации Макдэвида: «Почему НХЛ не защищает суперзвезд, как другие лиги? Лучшим достается чаще других – Коннор знает это, но не жалуется»
Кори Перри прокомментировал дисквалификацию Коннора Макдэвида.
Ранее капитан «Эдмонтона» был отстранен на 3 матча за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера» Конора Гарланда. По итогам слушания Макдэвида оштрафовали на 195 312 долларов.
«Почему НХЛ не защищает суперзвезд? Все остальные лиги защищают своих лучших игроков. Конечно, им достается чаще других. Коннор знает это, но не жалуется по этому поводу.
Нужно защищать себя. Если ты этого не сделаешь, из тебя просто продолжат выбивать все дерьмо. Вот к чему это приводит», – сказал форвард «Эдмонтона» Кори Перри.
Макдэвид про удар локтем в лицо Юханссону: «Я не пытался травмировать кого-либо, просто хотел проехать. Надеюсь, с ним все будет в порядке»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем