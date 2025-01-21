Перри о дисквалификации Макдэвида: «Почему НХЛ не защищает суперзвезд, как другие лиги? Лучшим достается чаще других – Коннор знает это, но не жалуется»

Кори Перри прокомментировал дисквалификацию Коннора Макдэвида.

Ранее капитан «Эдмонтона» был отстранен на 3 матча за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера» Конора Гарланда . По итогам слушания Макдэвида оштрафовали на 195 312 долларов.

«Почему НХЛ не защищает суперзвезд? Все остальные лиги защищают своих лучших игроков. Конечно, им достается чаще других. Коннор знает это, но не жалуется по этому поводу.

Нужно защищать себя. Если ты этого не сделаешь, из тебя просто продолжат выбивать все дерьмо. Вот к чему это приводит», – сказал форвард «Эдмонтона » Кори Перри .

Макдэвид про удар локтем в лицо Юханссону: «Я не пытался травмировать кого-либо, просто хотел проехать. Надеюсь, с ним все будет в порядке»