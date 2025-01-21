Кросби о дисквалификации Макдэвида: «Вы не видели 9 ударов, которые получил Коннор – они не вошли в нарезки лучших моментов. Стоит ответить, сразу в нее попадешь»
Ранее капитан «Эдмонтона» был отстранен на 3 матча регулярного чемпионата НХЛ за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера» Конора Гарланда. По итогам слушания Макдэвида оштрафовали на 195 312 долларов.
«Я видел удар, но не могу точно сказать, чем именно он бил по лицу – перчаткой или клюшкой.
Иногда эмоции берут верх. Вы, вероятно, не видели девять ударов, которые получил Коннор по ходу игры. Они никогда не попадают в нарезку лучших моментов. Но когда ты отвечаешь, то обязательно в нее попадешь.
Иногда такое случается. Если бы обстоятельства были спокойнее, он бы, наверное, так не поступил. Это хоккей», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Перри о дисквалификации Макдэвида: «Почему НХЛ не защищает суперзвезд, как другие лиги? Лучшим достается чаще других – Коннор знает это, но не жалуется»
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