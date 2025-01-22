Вратарь «Вашингтона» Томпсон 11 матчей подряд не проигрывает в основное время. У него 10 побед на отрезке

Вратарь Логан Томпсон 11 матчей подряд не проигрывает в основное время.

Сегодня голкипер «Вашингтона » отбил 30 из 32 бросков в игре против «Эдмонтона» (3:2). Эта победа стала для него 10-й в 11 последних матчах.

Логан Томпсон помог клубу набрать очки в 11 играх сезона подряд. Он стал пятым вратарем в истории франшизы с таким достижением.

Ранее это удалось Олафу Колцигу , Брэйдену Холтби , Пэту Риггину и Жозе Теодору .