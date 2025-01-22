Вратарь «Вашингтона» Томпсон 11 матчей подряд не проигрывает в основное время. У него 10 побед на отрезке
Вратарь Логан Томпсон 11 матчей подряд не проигрывает в основное время.
Сегодня голкипер «Вашингтона» отбил 30 из 32 бросков в игре против «Эдмонтона» (3:2). Эта победа стала для него 10-й в 11 последних матчах.
Логан Томпсон помог клубу набрать очки в 11 играх сезона подряд. Он стал пятым вратарем в истории франшизы с таким достижением.
Ранее это удалось Олафу Колцигу, Брэйдену Холтби, Пэту Риггину и Жозе Теодору.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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