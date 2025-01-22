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  • Карпухин о 5:2 с «Локомотивом»: «СКА играл терпеливо. Было много самоотверженных блокированных бросков с нашей стороны. Получилась настоящая мужская игра»
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Карпухин о 5:2 с «Локомотивом»: «СКА играл терпеливо. Было много самоотверженных блокированных бросков с нашей стороны. Получилась настоящая мужская игра»

Илья Карпухин прокомментировал победу СКА в матче с «Локомотивом» (5:2).

Петербуржцы прервали четырехматчевую серию поражений. 

– Испытываю только позитивные эмоции! Я очень рад этой победе, так как у нас действительно затянулась серия поражений. Мы сделали выводы, поговорили всей командой и наконец то нашли то, за счет чего победили.

В этом матче мы бились друг за друга и были настоящей командой. Думаю, наша игра это показала.

– Наверняка команда выходила на лед с особенным настроем?

– Да. Мы понимали, что четыре поражения подряд – это неприятная ситуация. Нельзя было тянуть негативные эмоции и мысли с предыдущих матчей. Каждая новая игра начинается с чистого листа, так что мы всегда забываем о том, что было до этого.

Мы очень рады тому, что наконец-то получилось победить.

– Это была заключительная игра с «Локомотивом» в этой регулярке. СКА взял две победы из шести возможных. Как оцените такой результат, учитывая, что «Локомотив» в этом сезоне – беспрекословный лидер турнирной таблицы?

– Я думаю, что нет смысла сравнивать игры по ходу регулярного чемпионата. Они были разбросаны по разным месяцам, когда обе команды находились в совершенно разных кондициях.

Кто-то прилетел с Дальнего Востока, у кого-то был выходной перед матчем или наоборот тяжелая нагрузка. Результаты могли получится совершенно разными, но в плей-офф они не будут иметь никакого значения.

В целом, ни для кого не секрет, что «Локомотив» – это очень системная и сильная команда. Они уже долгое время держатся на первом месте, поэтому побеждать их вдвойне приятнее.

– До этой игры СКА проводил не самые удачные вторые периоды, теперь же во второй двадцатиминутке удалось забросить три шайбы. При подготовке к «Локомотиву» отдельно работали над этим аспектом?

– Да. В промежутке между домашними играми мы провели очень хорошие интенсивные тренировки, направленные на тактику. Мы уделили время и обороне, и второму периоду. Это дало свои плоды.

– Интересно, что вы уступили сопернику по броскам практически в два раза, но все равно победили со счетом 5:2. В чем секрет?

– Мы играли терпеливо. Было очень много хороших и самоотверженных блокированных бросков с нашей стороны. Получилась настоящая мужская игра. Также мы просто старались ловить соперника на ошибках и забивать свои голы.

– Впереди еще три важных домашних игры. Чего ожидаете от них?

– После победы у нас случился эмоциональный подъем, так что мы будем готовиться к следующим матчам с боевым настроем. Сейчас нужно все хорошее из этой игры перенести в следующие домашние матчи.

Будем хорошенько восстанавливаться, чтобы выйти на лед в тонусе, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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