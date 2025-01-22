Каменский о победе СКА над «Локомотивом»: «Преодолели игровой кризис. Команда сильная. Дальше результаты должны быть лучше»

Валерий Каменский прокомментировал победу СКА в матче с «Локомотивом» (5:2).

Петербуржцы прервали четырехматчевую серию поражений.

«СКА выиграл у лидера конференции, это значит, что они преодолели небольшой игровой кризис, который у них был ранее.

Игроки в команде собраны хорошие, команда сильная. Дальше результаты должны быть лучше», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский .