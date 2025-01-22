Каменский о победе СКА над «Локомотивом»: «Преодолели игровой кризис. Команда сильная. Дальше результаты должны быть лучше»
Валерий Каменский прокомментировал победу СКА в матче с «Локомотивом» (5:2).
Петербуржцы прервали четырехматчевую серию поражений.
«СКА выиграл у лидера конференции, это значит, что они преодолели небольшой игровой кризис, который у них был ранее.
Игроки в команде собраны хорошие, команда сильная. Дальше результаты должны быть лучше», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем