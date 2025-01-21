«Ак Барс» из-за поломки самолета больше 6 часов не мог вылететь из Красноярска. Клуб возвращался из Владивостока («Бизнес Online»)
«Ак Барс» из-за поломки самолета больше 6 часов не мог вылететь из Красноярска.
Как сообщает «Бизнес Online», казанская команда вылетела из Владивостока после игры с «Адмиралом» еще накануне вечером. Ночью ожидалась плановая дозаправка в Красноярске.
В ходе дозаправки у самолета выявили поломку. Возвращение команды в Казань задержалось более чем на шесть часов. Отмечается, что команде пришлось поменять самолет.
Следующий матч в Фонбет чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет дома против «Сибири» 24 января.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем