«Ак Барс» из-за поломки самолета больше 6 часов не мог вылететь из Красноярска. Клуб возвращался из Владивостока («Бизнес Online»)

«Ак Барс» из-за поломки самолета больше 6 часов не мог вылететь из Красноярска.

Как сообщает «Бизнес Online», казанская команда вылетела из Владивостока после игры с «Адмиралом » еще накануне вечером. Ночью ожидалась плановая дозаправка в Красноярске.

В ходе дозаправки у самолета выявили поломку. Возвращение команды в Казань задержалось более чем на шесть часов. Отмечается, что команде пришлось поменять самолет.

Следующий матч в Фонбет чемпионате КХЛ «Ак Барс » проведет дома против «Сибири» 24 января.