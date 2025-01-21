Геннадий Маслов о Казани в 80-е и 90-е: «Бандиты сидели на трибунах. Хоккей был им интересен, спортсменов они не трогали. Относились к нам с уважением, проблем не было»
– Вы давно живете в Казани. Каково здесь было в 80-е и 90-е годы?
– Все бандиты сидели на трибунах Дворца спорта и смотрели, как мы играем. Им интересен был хоккей, и спортсменов они не трогали.
К нам они относились с уважением, поэтому проблем у нас не было. Да и нам хорошо было: вопросы решались довольно быстро.
– Казань сильно изменилась с тех времен?
– Конечно. Недалеко от Дворца спорта – Булак, туда спускали сточные воды. Дома вокруг арены стояли полуразваленные. Это был старый и заброшенный город. Только потом он начал возрождаться.
Посмотрите на нынешний Булак, да это же достопримечательность города. Поэтому только рад, что Казань изменилась в лучшую сторону, – сказал экс-игрок казанского клуба СК имени Урицкого (ныне «Ак Барс») Геннадий Маслов.
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