Геннадий Маслов о Казани в 80-е и 90-е: «Бандиты сидели на трибунах. Хоккей был им интересен, спортсменов они не трогали. Относились к нам с уважением, проблем не было»

Геннадий Маслов рассказал о жизни в Казани в 80-е и 90-е годы.

– Вы давно живете в Казани. Каково здесь было в 80-е и 90-е годы?

– Все бандиты сидели на трибунах Дворца спорта и смотрели, как мы играем. Им интересен был хоккей, и спортсменов они не трогали.

К нам они относились с уважением, поэтому проблем у нас не было. Да и нам хорошо было: вопросы решались довольно быстро.

– Казань сильно изменилась с тех времен?

– Конечно. Недалеко от Дворца спорта – Булак, туда спускали сточные воды. Дома вокруг арены стояли полуразваленные. Это был старый и заброшенный город. Только потом он начал возрождаться.

Посмотрите на нынешний Булак, да это же достопримечательность города. Поэтому только рад, что Казань изменилась в лучшую сторону, – сказал экс-игрок казанского клуба СК имени Урицкого (ныне «Ак Барс ») Геннадий Маслов.