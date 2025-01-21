Овечкин побывал в Зале славы «Эдмонтона». Он примерил краги Гретцки, подержал его клюшку и сделал фото со свитером

Александр Овечкин побывал в Зале славы «Эдмонтона» и примерил краги Гретцки.

Капитан «Вашингтона » посетил Зал славы «Эдмонтона » на арене Rogers Place после тренировки.

«Кэпиталс» проведут гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» 21 января (начало по московскому времени – 22 января в 05:00).

39-летний россиянин примерил краги Уэйна Гретцки , подержал в руках одну из его клюшек и сделал фото со свитером.

Овечкин (874 гола в 1456 играх в регулярках) занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Гретцки (894 в 1487).

Отметим, что россиянин коллекционирует клюшки. В 2019 году Гретцки подарил ему одну из своих клюшек, использовавшихся в играх.