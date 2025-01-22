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  • Мичков набрал очки в 3-м матче подряд: 20-я передача в сезоне, 4 броска и «+1» за 15:44 с «Детройтом». У него 34 балла в 46 играх
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Мичков набрал очки в 3-м матче подряд: 20-я передача в сезоне, 4 броска и «+1» за 15:44 с «Детройтом». У него 34 балла в 46 играх

Матвей Мичков сделал 20-ю передачу в сезоне в матче с «Детройтом».

Форвард «Филадельфии» выступил одним из ассистентов при шайбе Джоэла Фараби в игре регулярного чемпионата с «Ред Уингс» (2:1 ОТ). 

В 46 играх в текущем сезоне у 20-летнего россиянина 34 (14+20) балла при полезности «минус 10». Текущая результативная серия – 3 игры (1+2 на отрезке). 

Он делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков с Макклином Селебрини из «Сан-Хосе» (34 очка в 38 играх, 14+20, «минус 17»). Лидирует защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (39 очков в 47 играх, 3+36, «минус 10»). 

Сегодня Матвей (15:44, 1:19 – в большинстве, «+1») отметился 4 бросками в створ и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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