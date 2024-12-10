Брэди Ткачак о слухах про переход в «Рейнджерс»: «Генменеджер «Оттавы» позвонил мне, и он был расстроен. Но эта информация – неправда, я даже ее не видел»
Брэди Ткачак оценил данные о возможном переходе в «Рейнджерс».
«Я не могу контролировать слухи, хотя меня это не особо беспокоит, потому что это неправда.
Думаю, что можно говорить о лидерских качествах в нашей организации, которые проявляют [владелец] Майкл Андлауэр и [генеральный менеджер] Стив Стэйос – они поддерживают не только меня, но и других хоккеистов.
Стив позвонил мне, и я думаю, что он был очень расстроен. Честно говоря, я даже не видел эту информацию. Понятия не имел, зачем он мне звонит.
Но для него было важно обсудить это со мной и понять, что в этой информации ноль процентов точности», – сказал Брэди Ткачак.
Владелец «Оттавы» недоволен, что «Рейнджерс» пытаются переманить Брэди Ткачака. Клуб из Нью-Йорка назвал это «безответственным обвинением»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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