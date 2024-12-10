Владелец «Оттавы» недоволен, что «Рейнджерс» пытаются переманить Брэди Ткачака. Клуб из Нью-Йорка назвал это «безответственным обвинением»
В «Оттаве» выразили недовольство из-за попыток «Рейнджерс» переманить Брэди Ткачака.
Действующий договор хоккеиста и канадского клуба с зарплатой рассчитан 8,20 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2027/28.
Владелец «Сенаторс» Майкл Андлауэр заявил, что «Рейнджерс» вмешиваются в отношения нападающего и клуба, завлекая его в нью-йоркскую команду.
По словам Андлауэра, «Оттава» устала опровергать слухи о том, что команда собирается обменять форварда.
«Это безответственное обвинение, и мы передаем его на рассмотрение в офис коммиссионера лиги», – заявили в «Рейнджерс».
В этом сезоне Ткачак набрал 27 (13+14) очков в 27 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
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