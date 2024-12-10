Владелец «Оттавы» недоволен, что «Рейнджерс» пытаются переманить Брэди Ткачака. Клуб из Нью-Йорка назвал это «безответственным обвинением»

В «Оттаве» выразили недовольство из-за попыток «Рейнджерс» переманить Брэди Ткачака.

Действующий договор хоккеиста и канадского клуба с зарплатой рассчитан 8,20 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2027/28.

Владелец «Сенаторс» Майкл Андлауэр заявил, что «Рейнджерс » вмешиваются в отношения нападающего и клуба, завлекая его в нью-йоркскую команду.

По словам Андлауэра, «Оттава » устала опровергать слухи о том, что команда собирается обменять форварда.

«Это безответственное обвинение, и мы передаем его на рассмотрение в офис коммиссионера лиги», – заявили в «Рейнджерс».

В этом сезоне Ткачак набрал 27 (13+14) очков в 27 матчах чемпионата НХЛ.