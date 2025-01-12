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  • Хеллибак – главный претендент на «Везину», Густавссон – 2-й, Маркстрем – 3-й, Василевский – 5-й (NHL.com)
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Хеллибак – главный претендент на «Везину», Густавссон – 2-й, Маркстрем – 3-й, Василевский – 5-й (NHL.com)

Вратарь Коннор Хеллибак – главный претендент на «Везину» по версии NHL.com.

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Везина Трофи». Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 выборщиков называл пятерку кандидатов, очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место в списке занял голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак. Он получил 80 баллов. Все 16 опрошенных поставили его на первое место.

Филип Густавссон из «Миннесоты» занял второе место с 51 очком, третьим стал Якоб Маркстрем из «Нью-Джерси» с 50 баллами.

В список также вошли Джейк Эттинджер («Даллас», 17 баллов), Андрей Василевский («Тампа», 11), Линус Улльмарк («Оттава», 8), Логан Томпсон («Вашингтон», 5), Энтони Столарц («Торонто», 4), Эдин Хилл («Вегас», 4), Сергей Бобровский («Флорида», 4), Лукаш Достал («Анахайм», 2), Карел Веймелка («Юта», 1), Кевин Ланкинен («Ванкувер», 1), Юусе Сарос («Нэшвилл», 1), Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 1).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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