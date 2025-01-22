Мэйсек о том, чувствует ли себя русским: «Не думаю. Недавно начал учить язык. За первые сезоны выучил определенный набор слов, затем начал практиковаться, чтобы улучшить свой русский»
Нападающий играет за «Автомобилист» с 2019 года.
– Не было ли мыслей остаться жить в Екатеринбурге по окончании карьеры?
– Если честно, я об этом пока не задумывался. Мои родители, жена и дети живут в Канаде. Когда моя хоккейная карьера подойдет к концу, я вернусь к ним. Не знаю, что будет дальше, но мой план таков.
– Чувствуете ли вы себя уже русским?
– Ммм, я так не думаю. Недавно я начал учить язык. За первые несколько сезонов в «Автомобилисте» я выучил определенный набор слов, а затем начал практиковаться в приложении, чтобы улучшить свой русский.
– Даррен Дитц, ваш соотечественник, говорит на русском практически как на родном языке.
– Ха-ха, я не думаю, что смогу достичь такого уровня владения языка. У Даррена жена же из Казахстана, поэтому очевидно, что он дома говорит по-русски. Это дает ему преимущество в этом аспекте, – сказал нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек.
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