Важное в КХЛ за неделю: рыбалка Ротенберга, отрыв «Локомотива» и экзамен от Разина

Есть неожиданные герои.

Девятая игровая неделя в КХЛ уже завершилась. Что это значит? Конечно, мы в очередной раз собрали в одном месте ключевые события прошедших матчей. В авторских рубриках подводим итоги и ждем от вас обратную связь в комментариях.

Лучшие клубы: «Локомотив» лидирует в таблице с огромным отрывом

● «Локомотив» обыграл СКА (3:2), «Ак Барс» (3:2 Б) и «Трактор» (5:3). Догнать команду Игоря Никитина сложно даже в общей таблице – от лидера Востока «Локомотив» оторвался на 8 очков. На Западе вторым идет СКА (31 очко), а сам «Локо» набрал 42 балла за 24 игры.

● Еще пять команд показали стопроцентный результат: 4 очка в двух матчах. Что это за клубы: «Автомобилист», «Лада», «Северсталь», московское «Динамо» и «Спартак».

● По две победы также у «Салавата» и «Адмирала». В их случае – за три игры. Интересно, что на прошедшей неделе команды дважды встречались друг с другом. Сначала победил «Салават» (2:1), затем – «Адмирал» (4:2).

Худшие клубы: «Амур» продолжает безголевую серию, «Торпедо» и «Металлург» проиграли все матчи

● «Амур» не забивал уже 307 минут и 13 секунд. До нового антирекорда КХЛ осталось меньше половины периода. Теперь проиграли московскому «Динамо» (0:1) и «Адмиралу» (0:5). Общая серия поражений растянулась на восемь матчей.

● «Металлург» проиграл «Ак Барсу» (1:4) и «Сибири» (3:4). Серия без побед у команды Андрея Разина длится три матча. Действующий чемпион имеет 21 очко за 23 игры – это лишь восьмое место на Востоке.

● Похожая ситуация складывается в «Торпедо» (4 поражения подряд). Команду Игоря Ларионова не спасают даже домашние матчи. В них «Торпедо» уступило ЦСКА (1:3) и минскому «Динамо» (2:5).

Топ-5 звезд: креативный защитник «Локомотива» и лучший вратарь прошлого месяца

1. Мартин Гернат, «Локомотив». Личные показатели Герната особенно радуют в сравнении по двум сезонам. Если за всю предыдущую регулярку он выбил 26 (8+18) очков, то сейчас их уже 18 (3+15). При этом Гернат отыграл всего 22 встречи. На прошедшей неделе «Локо» играл с топ-соперниками (СКА, «Ак Барс», «Трактор») – у Герната вышло 1+4 в сумме за все эти матчи.

2. Давид Думбадзе, «Северсталь». Всю карьеру в КХЛ 29-летний Думбадзе играет в Череповце. Его личным рекордом по регуляркам остаются 18 очков в сезоне-2022/23. Треть от этого результата Давид набил уже сейчас (6, 4+2). И больше половины очков за регулярку-2024/25 он выдал всего за два матча: по 1+1 в играх с минским «Динамо» (5:2) и «Куньлунем» (7:2).

3. Брукс Мэйсек, «Автомобилист». Победная серия «Трактора» остановилась на отметке в пять матчей – лидера Востока остановил «Автомобилист» (5:4). Брукс Мэйсек – герой победного матча: во второй раз в сезоне он оформил дубль. После этого была встреча с «Нефтехимиком» (3:2), где Мэйсек забросил победную шайбу. Всего он набрал 16 (8+8) очков за 21 матч регулярки-2024/25.

4. Владислав Подъяпольский, «Лада». В матче с «Нефтехимиком» (3:0) голкипер «Лады» не просто отыграл на ноль – Подъяпольский сделал 43 сэйва. Чуть хуже по количеству отбитых бросков получилась для него встреча с «Авангардом» (26 сэйвов, 3:1). Зато общий результат подтверждает его уровень. Не зря КХЛ признавала Владислава лучшим вратарем октября.

5. Джек Родуолд, «Адмирал». Мы уже упоминали, что клуб из Владивостока проиграл «Салавату» один из двух спаренных матчей. Именно в проигранной встрече Родуолд ничем не отметился. Зато уже в следующей выбил 1+1 и напрямую поучаствовал в успехе «Адмирала». Дальше был матч с «Амуром» (5:0), где Джек показал лучший личный результат в сезоне (3 очка, 2+1).

Яркий матч: камбэк «Сибири» против действующего чемпиона

42-я минута: Никита Михайлис забросил третью шайбу в ворота «Сибири». Преимущество «Магнитки» выросло до двух шайб (3:1). Можно ли в такой ситуации остаться без набранных очков? Можно! «Сибирь» не просто отыгралась, а еще и победила в основное время. Победный дубль оформил Владислав Кара. До этого матча у «Сибири» было пять поражений подряд.

Гол: Бардаков посвятил дочке шайбу в ворота «Салавата»

СКА проиграл «Салавату» (2:4), но один из голов запомнился по-особенному. Нападающий Захар Бардаков показал интересный жест, когда отмечал заброшенную шайбу. Разглядели тут букву М? Его дочке Майе вот только-только исполнилось семь месяцев – отсылка понятна. Интересно, что за 23 матча регулярки-2024/25 Захар уже дошел до личного снайперского рекорда (9 голов).

Экзамен: Андрей Разин протестировал журналиста

Кажется, скоро мы сделаем постоянную рубрику в честь главного тренера «Металлурга». Клуб-чемпион проиграл уже три матча подряд, но Андрей Разин стабильно переключает внимание на себя. На пресс-конференции после встречи с «Ак Барсом» (1:4) он вспомнил статью на «Бизнес Online», где неправильно интерпретировали слова Разина про нападающего Дмитрия Яшкина.

Больше подробностей – по ссылке . Здесь же оставим разговор Разина с журналистом.

Можно я вам блиц-опрос устрою? Снег какого цвета?

– Белого.

– А у корреспондента с «Матч ТВ» рубашка какого цвета?

– Белого.

– А корова что пьет?

– Молоко.

– Все понятно. Корова воду пьет, а молоко дает. Теперь мне все ясно.

Атакующая игра: «Нефтехимик» впервые бросил в створ на 32-й минуте матча

«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» (3:2). Удивительная эффективность: команды забросили пять шайб в матче, где в сумме сделали 34 броска по воротам (20:14). Екатеринбург повел 2:0 уже по итогам первой пятиминутки. Соперник долго искал силы на ответ – до акцентированного броска в створ добрались к середине игры. Даже так «Нефтехимик» имел шансы хотя бы на очко.

Ротенберг недели: идем на рыбалку с главным тренером СКА

Удивительно, но СКА выиграл лишь один матч («Сибирь», 6:3). В двух следующих встречах были поражения в основное время – от «Локомотива» (2:3) и «Салавата» (2:4). Ротенберг все равно много рассказывал о достоинствах игроков СКА: выделял Грицюка и Заврагина, обещал исправление Кузнецова (слишком много удалялся ).

Недавно главный тренер СКА развивал историю: каждый матч – это поход в лес, где можно встретить волков и медведей. Сейчас возникло неожиданное продолжение, но уже в сторону рыбалки. После игры с «Локомотивом» Ротенберг порассуждал: «Сегодня была поклевка, это самое главное. Когда на рыбалке нет поклевки – настроение плохое».

Помните плакат от фанатов «Спартака» на матче против СКА в «Мегаспорте»?

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев тогда комментировал победу СКА (5:2): «Рыбу все же завезли традиционно уже с утра в четверг и продлили рыбный день на пятницу».

Учитывая два поражения СКА на прошедшей неделе, теперь привоз все-таки задержался.

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Фото: vk.com/ska ; vk.com/hc_ladat.me/ultras_action ; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press