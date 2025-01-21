Глотов о Кузнецове: «Он очень юморной. Хайруллина любит разыгрывать. С нуля может любую шутку придумать. Женя – импровизатор»
Василий Глотов рассказал о шутках форварда Евгения Кузнецова.
Хоккеисты ранее вместе играли за СКА.
– Чем тебя удивил Евгений Кузнецов?
– Женя Кузнецов – очень смешной парень. Он мой сосед по всем раздевалкам: я его наслушался уже с первых дней. Он очень юморной, постоянно шутит.
Видно, что играл на очень высоком уровне много лет. По мелким деталям заметно, как он подходит к матчам. Стараешься у него учиться постоянно. Думаю, что в любом возрасте можно научиться новому.
– Разыгрывал тебя как-то?
– Он Марата Хайруллина любит разыгрывать. С ним мы поставили границы, что друг друга не трогаем.
Любит Марату во время дневного сна крикнуть, чтоб он проснулся. Он юморист – с нуля может любую шутку придумать. Женя – импровизатор, – сказал нападающий «Трактора» Василий Глотов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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