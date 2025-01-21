Василий Глотов рассказал о шутках форварда Евгения Кузнецова.

Хоккеисты ранее вместе играли за СКА .

– Чем тебя удивил Евгений Кузнецов?

– Женя Кузнецов – очень смешной парень. Он мой сосед по всем раздевалкам: я его наслушался уже с первых дней. Он очень юморной, постоянно шутит.

Видно, что играл на очень высоком уровне много лет. По мелким деталям заметно, как он подходит к матчам. Стараешься у него учиться постоянно. Думаю, что в любом возрасте можно научиться новому.

– Разыгрывал тебя как-то?

– Он Марата Хайруллина любит разыгрывать. С ним мы поставили границы, что друг друга не трогаем.

Любит Марату во время дневного сна крикнуть, чтоб он проснулся. Он юморист – с нуля может любую шутку придумать. Женя – импровизатор, – сказал нападающий «Трактора » Василий Глотов .