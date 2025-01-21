  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Глотов о депрессии: «Это не от сильного разума, кроме потери близких. Начальник прессует, с девушкой поругался – от таких вещей ее не признаю. Хочу и ребенку это передать»
15

Глотов о депрессии: «Это не от сильного разума, кроме потери близких. Начальник прессует, с девушкой поругался – от таких вещей ее не признаю. Хочу и ребенку это передать»

Василий Глотов поделился мнением о депрессии.

– Есть разные подходы к депрессии. Кто-то говорит о ней как о заболевании, кто-то – что ее не существует. Ты к какому типу относишься?

– Ко второму. Считаю, что это не от сильного разума. За исключением тяжелых жизненных ситуаций: потеря близких, катастрофы.

Начальник на работе прессует, с девушкой поругался, подняли аренду на жилье – депрессию от таких вещей я никогда не признаю. Хочу и своему ребенку это передать. Это все в голове. У некоторых такие проблемы, что нам и не снилось.

– Никогда не ходил к психологу?

– Нет. Забавный факт, что моя супруга по образованию психолог. Пять лет учебы в университете в Ленобласти. Сколько литературы она прочитала... Сумасшедший объем. Ей достаточно провести 10 минут с человеком, чтобы она его прочитала. Я первый раз был в шоке. Потом такое раз сто случалось.

Были пару раз мысли сходить, но не факт, что мне это поможет. Благодаря той литературе, что я прочитал, я сам стараюсь решить все ситуации. Как минимум, я думал об этом. Считаю, что для многих это важно, – сказал форвард «Трактора» Василий Глотов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВасилий Глотов
logoТрактор
logoЗдоровье
психология
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
светская хроника
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гру о 4:3 с «Витязем»: «Понравилось, как «Трактор» играл в двух периодах. У наших защитников зеленый свет на любое подключение в атаку, если это принесет пользу»
7вчера, 18:33
Глотов об обмене из СКА: «Не знал заранее, до этого ничего не появлялось, поэтому было удивительно. Но я воспринял все нормально»
63 января, 15:59
Генменеджер «Трактора» о Глотове: «О продлении контракта уже предварительно поговорили. Думаю, у нас есть хорошие шансы переподписать его на следующий сезон»
12 января, 17:32
Рекомендуем
Главные новости
Воробьев о 4:5 от «Северстали»: «Ребята проявили характер, сравняли счет. С 1:4 не так просто возвращаться. В серии буллитов где-то удача была не на нашей стороне»
21 минуту назад
Ротенберг – игрокам СКА после 5:2 с «Локомотивом»: «Мужики, с вами идем шаг за шагом. Самое важное чувство – с кем ты идешь. Благодарен каждому, держим уровень. Стабильность – признак мастерства»
2227 минут назад
Плотников после 5:2 с «Локомотивом»: «Достали яйца, стали мужиками. Запомните этот момент. Теперь, #####, бьемся в каждом игре»
2337 минут назад
СКА прервал 4-матчевую серию поражений. Команда Ротенберга обыграла «Локомотив» и идет 6-й на Западе
26сегодня, 18:55
КХЛ. СКА победил «Локомотив», ЦСКА проиграл «Северстали»
367сегодня, 18:48
ЦСКА отыгрался с 1:4, сравняв счет за 11 секунд до конца 3-го периода, но проиграл «Северстали» по буллитам
14сегодня, 18:40
Шевченко о «Торпедо»: «Нет единства. У игроков 3 чата. Это подвело «Локомотив» в прошлом году. Там чаты, переписки жен сломали команду изнутри»
12сегодня, 18:27
Андрей Баландин: «Ротенберг дает много воли хоккеистам, но в тяжелых матчах нужна дисциплина. СКА не хватает тактической организации»
5сегодня, 18:03
Демидов забил в 3-й игре подряд. 19-летний форвард СКА набрал 16+22 в 45 матчах сезона
14сегодня, 17:52
Крикунов о словах Трампа про Овечкина: «Он знает, что Саша с Путиным общается. Ничего удивительного. Может, это связано и с желанием по-новому выстроить отношения с Россией»
11сегодня, 17:03
Ко всем новостям
Последние новости
Михайлов о возможном допуске России к Олимпиаде: «Хотелось бы верить, но я сомневаюсь в этом. У меня есть недоверие к ИИХФ»
1сегодня, 17:46
Глотов о Кузнецове: «Он очень юморной. Хайруллина любит разыгрывать. С нуля может любую шутку придумать. Женя – импровизатор»
2сегодня, 17:27
Вратарь ЦСКА Хомченко пропустил 3 шайбы и был заменен на Гамзина в матче с «Северсталью»
4сегодня, 17:11
Владислав Третьяк: «Красная Машина» – уникальная программа. Тренировки по системе НППХ способствуют качественному физическому и психологическому развитию, прививают привычку слушать тренера»
5сегодня, 16:24
У вратаря «Салавата» Самонова небольшое повреждение. Он будет готов к играм в ближайшее время (Артур Хайруллин)
7сегодня, 15:36
Форвард «Витязя» Готье: «Россия – прекрасная страна, везде чистые города и дружелюбные люди. В Москве нравится архитектура и удобное метро»
6сегодня, 14:27
Генменеджер «Ванкувера» о возможном обмене Миллера: «Я всегда стараюсь понять, как сделать команду лучше. Не собираюсь вдаваться в подробности»
5сегодня, 13:58
Уилл Биттен: «Не знаю, зачем «Спартак» меня брал – мне не дали возможности проявить себя. Мне нравилось в клубе, просто это не сработало»
5сегодня, 13:25
Андрей Коваленко о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Приятно, что русских звезд ценят и любят. Нам это только в плюс»
4сегодня, 12:02
Мэттьюс стал 3-м в истории «Торонто» по играм с 2+ очками – 202. Лидирует Сундин – 274 матча
сегодня, 11:21
Рекомендуем