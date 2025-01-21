Глотов о депрессии: «Это не от сильного разума, кроме потери близких. Начальник прессует, с девушкой поругался – от таких вещей ее не признаю. Хочу и ребенку это передать»

Василий Глотов поделился мнением о депрессии.

– Есть разные подходы к депрессии. Кто-то говорит о ней как о заболевании, кто-то – что ее не существует. Ты к какому типу относишься?

– Ко второму. Считаю, что это не от сильного разума. За исключением тяжелых жизненных ситуаций: потеря близких, катастрофы.

Начальник на работе прессует, с девушкой поругался, подняли аренду на жилье – депрессию от таких вещей я никогда не признаю. Хочу и своему ребенку это передать. Это все в голове. У некоторых такие проблемы, что нам и не снилось.

– Никогда не ходил к психологу?

– Нет. Забавный факт, что моя супруга по образованию психолог. Пять лет учебы в университете в Ленобласти. Сколько литературы она прочитала... Сумасшедший объем. Ей достаточно провести 10 минут с человеком, чтобы она его прочитала. Я первый раз был в шоке. Потом такое раз сто случалось.

Были пару раз мысли сходить, но не факт, что мне это поможет. Благодаря той литературе, что я прочитал, я сам стараюсь решить все ситуации. Как минимум, я думал об этом. Считаю, что для многих это важно, – сказал форвард «Трактора » Василий Глотов .