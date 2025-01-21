Глотов об обмене из СКА: «Это может с любым произойти. Позвонили, попросили спуститься. Пообщались с Ротенбергом, все нормально»

Василий Глотов высказался об обмене из СКА в «Трактор».

– Как воспринял переход в «Трактор»?

– Нормально, профессионально подошел к этому. Понимаю, что это может с любым произойти. Я не исключение.

Просто позвонили, попросили спуститься, поговорить. Пообщались с Романом Борисовичем Ротенбергом, все нормально.

– Удивился?

– Да. Не мог в это поверить, когда мне позвонили. Думал, обалдеть. Потом воспринял как должное.

– Ты уже был старожилом СКА. Насколько тяжело уезжать?

– Ко всему персоналу, ко всей команде, к городу – ко всем привык. Меня очень порадовала реакция всех, кто мне звонил. Я был польщен.

– Следил за матчами «Трактора»?

– Помню, когда они приезжали в Питер, я обалдел от организованности команды. Много месяцев не видел их игру, буду впитывать как губка.

Видно, что игра команды отличается от того, что было в прошлом году, – сказал нападающий «Трактора » Василий Глотов .