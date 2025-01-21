Глотов об обмене из СКА: «Это может с любым произойти. Позвонили, попросили спуститься. Пообщались с Ротенбергом, все нормально»
– Как воспринял переход в «Трактор»?
– Нормально, профессионально подошел к этому. Понимаю, что это может с любым произойти. Я не исключение.
Просто позвонили, попросили спуститься, поговорить. Пообщались с Романом Борисовичем Ротенбергом, все нормально.
– Удивился?
– Да. Не мог в это поверить, когда мне позвонили. Думал, обалдеть. Потом воспринял как должное.
– Ты уже был старожилом СКА. Насколько тяжело уезжать?
– Ко всему персоналу, ко всей команде, к городу – ко всем привык. Меня очень порадовала реакция всех, кто мне звонил. Я был польщен.
– Следил за матчами «Трактора»?
– Помню, когда они приезжали в Питер, я обалдел от организованности команды. Много месяцев не видел их игру, буду впитывать как губка.
Видно, что игра команды отличается от того, что было в прошлом году, – сказал нападающий «Трактора» Василий Глотов.
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