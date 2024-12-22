«Питтсбург» просматривал Глотова на матчах СКА и «России 25». У 27-летнего форварда контракт до мая 2025 года («ВсеПроСпорт»)
«Питтсбург» просматривал Василия Глотова на матчах СКА и «России 25».
По информации «ВсеПроСпорт», скаут «Пингвинс» присутствовал на матчах петербургского клуба против «Локомотива» (2:3) и «Торпедо» (6:4). В этих встречах 27-летний форвард набрал 2 (1+1) очка.
Представитель клуба также был на играх «России 25» на Кубке Первого канала. Там Глотов заработал 2 (1+1) очка в двух матчах.
В текущем Фонбет чемпионате КХЛ форвард СКА провел 29 игр и отметился 20 (12+8) баллами за результативность. Его контракт рассчитан до 31 мая 2025 года.
В 2016 году Глотов был задрафтован «Баффало». Последний из сезонов в США (чемпионат-2018/19) он отыграл в «Цинциннати» из ECHL.
Глотов про НХЛ: «Должно быть реальное предложение, которое я мог бы сравнить с условиями в СКА. Собралась сильная команда – состав очень сильный»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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