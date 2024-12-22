«Питтсбург» просматривал Глотова на матчах СКА и «России 25». У 27-летнего форварда контракт до мая 2025 года («ВсеПроСпорт»)

«Питтсбург» просматривал Василия Глотова на матчах СКА и «России 25».

По информации «ВсеПроСпорт», скаут «Пингвинс » присутствовал на матчах петербургского клуба против «Локомотива» (2:3) и «Торпедо» (6:4). В этих встречах 27-летний форвард набрал 2 (1+1) очка.

Представитель клуба также был на играх «России 25» на Кубке Первого канала. Там Глотов заработал 2 (1+1) очка в двух матчах.

В текущем Фонбет чемпионате КХЛ форвард СКА провел 29 игр и отметился 20 (12+8) баллами за результативность. Его контракт рассчитан до 31 мая 2025 года.

В 2016 году Глотов был задрафтован «Баффало». Последний из сезонов в США (чемпионат-2018/19) он отыграл в «Цинциннати» из ECHL.

Глотов про НХЛ: «Должно быть реальное предложение, которое я мог бы сравнить с условиями в СКА. Собралась сильная команда – состав очень сильный»