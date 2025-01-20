Демидов признан лучшим новичком недели в 6-й раз, повторив рекорд Толванена. Форвард СКА набрал 36 очков в 44 матчах сезона КХЛ

Иван Демидов повторил рекорд Эели Толванена в КХЛ.

Нападающий СКА в шестой раз в сезоне был назван лучшим новичком недели в КХЛ, повторив достижение финского хоккеиста.

Эели Толванен также шесть раз признавался лучшим новичком в сезоне-2017/2018.

Иван Демидов набрал 36 (15+21) очков при полезности «плюс 20» в 44 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

Толванен отметился 36 (19+17) баллами при полезности «плюс 14» в 49 матчах в КХЛ в том сезоне в «Йокерите».