Демидов признан лучшим новичком недели в 6-й раз, повторив рекорд Толванена. Форвард СКА набрал 36 очков в 44 матчах сезона КХЛ
Иван Демидов повторил рекорд Эели Толванена в КХЛ.
Нападающий СКА в шестой раз в сезоне был назван лучшим новичком недели в КХЛ, повторив достижение финского хоккеиста.
Эели Толванен также шесть раз признавался лучшим новичком в сезоне-2017/2018.
Иван Демидов набрал 36 (15+21) очков при полезности «плюс 20» в 44 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.
Толванен отметился 36 (19+17) баллами при полезности «плюс 14» в 49 матчах в КХЛ в том сезоне в «Йокерите».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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