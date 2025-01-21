Сушинский о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Для Вашингтона он самый великий спортсмен, наверное. Весь мир так считает»
Максим Сушинский отреагировал на слова Дональда Трампа об Александре Овечкине.
Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона» «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».
«Я считаю, что Трамп сказал так из уважения к Овечкину. Весь мир так считает. Для Вашингтона это, наверное, самый великий спортсмен.
Насчет того, поспособствует ли это возвращению российских спортсменов на международную арену... Это не влияет ни на что, кроме пиара самого Трампа», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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