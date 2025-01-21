Тренер «Реактора» Игорь Федоров дисквалифицирован на 7 матчей МХЛ за провокацию массовой драки. Это его третье подобное нарушение за 3 года

Тренер «Реактора» дисквалифицирован на 7 матчей за провокацию массовой драки.

В матче Olimpbet МХЛ «Реактор » проиграл «Ирбису » (0:8). В начале третьего периода при счете 0:8 на льду началась массовая потасовка с участием всех хоккеистов, находившихся на площадке. Суммарно команды заработали 279 минут штрафа.

Позднее , шесть хоккеистов «Реактора» получили дисквалификацию на срок от одного до пяти матчей.

Лига установила, что главный тренер Игорь Федоров спровоцировал хоккеистов своей команды на драку. Отмечается, что ранее на специалиста накладывались санкции за похожие нарушения в сезонах-2022/23 и 2023/24, в том числе дисквалификация.

Срок нового отстранения тренера «Реактора» составил семь матчей.

Четыре хоккеиста «Реактора» дисквалифицированы на 5 матчей за массовую драку в игре МХЛ с «Ирбисом», форвард Анохин пропустит 3 матча. Команды получили 279 минут штрафа