«Реактор» и «Ирбис» получили 279 минут штрафа в матче МХЛ – в 3-м периоде была массовая драка. Тренер молодежки «Ак Барса» попросил лигу разобраться: «Не еще встречал более подлых поступков на льду»

Молодежки «Нефтехимика» и «Ак Барса» набрали 279 минут штрафа в матче МХЛ.

«Ирбис» обыграл «Реактор» (8:0) в игре Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

В начале третьего периода при счете 8:0 на льду началась массовая потасовка с участием всех хоккеистов, находившихся на площадке. Все участники потасовки были удалены до конца матча.

В результате арбитры выписали «Реактору» 121 минуту штрафа за весь матч, «Ирбису» – 158 минут.

– Ранее сталкивались с массовыми драками на площадке?

– Бывало всякое. Я прошу лигу обратить внимание на этот эпизод и разобраться с клубом, применить какие-то санкции. Соперник поступил очень подло, дрались шлемами, наносили удары ногами.

Мы боремся за чистоту хоккея и подобные эпизоды совершенно не красят нашу лигу. Я еще не встречал более подлых поступков на льду, чем те, свидетелями которых мы стали.

Подобной по накалу была игра с «Чайкой», были драки, но они были честными и ребята уважительно относились друг к другу, – сказал главный тренер «Ирбиса» Максим Овчинников.