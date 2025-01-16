В экстренно севшем в Екатеринбурге самолете были игроки «Стальных Лисов» и «Югры» из ЮХЛ. Они долетели в Астану на резервном борту

Хоккеисты из Магнитогорска и Югры были на борту экстренно севшего самолета.

15 января самолет Red Wings экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за технической неисправности.

На борту находились хоккеисты «Стальных Лисов» из Olimpbet МХЛ и «Югры» из Юношеской хоккейной лиги. Когда борт с пассажирами приземлился, его встречали сотрудники МЧС, сообщает Ura.ru.

В итоге игроки долетели в Астану на резервном самолете.

«Произошел фальстарт – вылет в Астану немного задержался.

Из-за технической неисправности, рейс Екатеринбург – Астана, после 30 минут полета был возвращен обратно в Екатеринбург», – говорится в сообщении молодежной команды «Металлурга».