Четыре хоккеиста «Реактора» дисквалифицированы на 5 матчей за массовую драку в игре МХЛ с «Ирбисом», форвард Анохин пропустит 3 матча. Команды получили 279 минут штрафа

Четыре хоккеиста «Реактора» дисквалифицированы на 5 матчей за массовую драку.

«Ирбис» обыграл «Реактор» (8:0) в игре Olimpbet Молодежной хоккейной лиги. В начале третьего периода при счете 8:0 на льду началась массовая потасовка с участием всех хоккеистов, находившихся на площадке. Все участники потасовки были удалены до конца матча. Суммарно команды получили 279 минут штрафа.

По итогам рассмотрения эпизодов Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать на 5 матчей и подвергнуть денежному штрафу четырех хоккеистов «Реактора», признанных зачинщиками драки – Тимофея Уракова, Андрея Еременко, Жоэ-Кристофа Муиссу и Данила Шишикина.

Также наказание в виде трехматчевой дисквалификации и денежного штрафа получил нападающий «Реактора» Павел Анохин за удар ногой соперника.

По одной игре дисквалификации получили Николай Руликов из «Реактора» и Геннадий Наумов из «Ирбиса».

Форварду казанцев Илье Барсукову отменили наказание.

«Дополнительно Спортивно-дисциплинарный комитет рекомендовал вице-президенту по развитию молодежного хоккея КХЛ и Департаменту проведения соревнований МХЛ рассмотреть вопрос о наложении дополнительных санкций в отношении ООО «ХК «Нефтехимик» и старшего тренера молодежной команды клуба «Реактор» Игоря Федорова» – говорится в заявлении комитета.