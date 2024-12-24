Биттен забил в дебютном матче за «Сочи». В «Спартаке» у канадского форварда было 1+4 за 21 игру

Уилл Биттен забил в дебютном матче за «Сочи».

Команда под руководством Сергея Зубова обыграла «Ладу» (4:3) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард «Сочи» Уилл Биттен отметился голом в дебютной игре за клуб. Ранее «Спартак » поместил канадца в список отказов.

В составе московского клуба 26-летний форвард набрал 5 (1+4) очков за 21 матч текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард Александр Яремчук также отметился дебютным голом за «Сочи ». Это первая заброшенная шайба форварда в этом сезоне, ему потребовалось 32 матча.

Ранее «Авангард» обменял Яремчука в «Сочи» на денежную компенсацию.