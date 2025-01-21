Бучневич сделал передачу в матче с «Вегасом», прервав серию без очков из 4 игр. У него 11+19 в 46 встречах

Павел Бучневич сделал голевую передачу в матче с «Вегасом» (5:4 Б).

Форвард «Сент-Луиса » набрал 30-й (11+19) балл за результативность в текущем чемпионате НХЛ , прервав 4-матчевую серию без очков. Всего в сезоне он провел 46 игр.

Сегодня за 16:23 (1:24 – в большинстве, 0:29 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».