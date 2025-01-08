Бучневич против «Миннесоты»: 1-й гол в 8 матчах, 3 хита и «минус 3» за 18:37. У него 10+17 в 40 играх в сезоне

Павел Бучневич забил «Миннесоте», прервав серию из 7 матчей без голов.

Форвард «Сент-Луиса » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (4:6).

В активе 29-летнего россиянина стало 27 (10+17) очков в 40 играх в текущем сезоне при полезности «+4».

Сегодня Бучневич (18:37, «минус 3») реализовал 1 бросок в створ из 2, а также применил 3 силовых приема.