Бучневич против «Миннесоты»: 1-й гол в 8 матчах, 3 хита и «минус 3» за 18:37. У него 10+17 в 40 играх в сезоне
Павел Бучневич забил «Миннесоте», прервав серию из 7 матчей без голов.
Форвард «Сент-Луиса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (4:6).
В активе 29-летнего россиянина стало 27 (10+17) очков в 40 играх в текущем сезоне при полезности «+4».
Сегодня Бучневич (18:37, «минус 3») реализовал 1 бросок в створ из 2, а также применил 3 силовых приема.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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