Бучневич набрал 0+1 с «Оттавой», продлив безголевую серию до 6 матчей. У него 9+16 в 38 играх в сезоне
Павел Бучневич набрал 0+1 с «Оттавой», продлив безголевую серию до 6 матчей.
Форвард «Сент-Луиса» ассистировал Брэндону Сааду при его второй шайбе в ворота «Сенаторс» в игре регулярного чемпионата НХЛ (4:0).
На счету 29-летнего россиянина стало 25 (9+16) очков в 38 играх при полезности «+7». Текущая безголевая серия – 6 матчей.
Сегодня Бучневич (16:53, 1:14 – в большинстве, 0:37 – в меньшинстве, «+2») отметился 1 броском в створ, 1 блоком и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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