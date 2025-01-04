Бучневич набрал 0+1 с «Оттавой», продлив безголевую серию до 6 матчей. У него 9+16 в 38 играх в сезоне

Павел Бучневич набрал 0+1 с «Оттавой», продлив безголевую серию до 6 матчей.

Форвард «Сент-Луиса » ассистировал Брэндону Сааду при его второй шайбе в ворота «Сенаторс» в игре регулярного чемпионата НХЛ (4:0).

На счету 29-летнего россиянина стало 25 (9+16) очков в 38 играх при полезности «+7». Текущая безголевая серия – 6 матчей.

Сегодня Бучневич (16:53, 1:14 – в большинстве, 0:37 – в меньшинстве, «+2») отметился 1 броском в створ, 1 блоком и допустил 2 потери.