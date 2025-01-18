Макдэвид про удар локтем в лицо Юханссону: «Я не пытался травмировать кого-либо, просто хотел проехать. Надеюсь, с ним все будет в порядке»
Коннор Макдэвид высказался об инциденте с Маркусом Юханссоным.
В матче «Миннесоты» и «Эдмонтона» (3:5) в ходе позиционной атаки «Ойлерс» Макдэвид, проезжавший рядом с Юханссоном, слегка выставил локоть и задел лицо соперника. Арбитры не усмотрели нарушения со стороны канадца в этом эпизоде.
Юханссон не смог доиграть встречу из-за травмы.
«Это был несчастный случай. Я надеюсь, с ним все будет в порядке.
Конечно, я не пытался травмировать кого-либо, просто пытался проехать там.
Очень прискорбно, я надеюсь, что с ним все в порядке», – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в эфире TNT.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportskeeda
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