Макдэвид про удар локтем в лицо Юханссону: «Я не пытался травмировать кого-либо, просто хотел проехать. Надеюсь, с ним все будет в порядке»

Коннор Макдэвид высказался об инциденте с Маркусом Юханссоным.

В матче «Миннесоты» и «Эдмонтона» (3:5) в ходе позиционной атаки «Ойлерс» Макдэвид, проезжавший рядом с Юханссоном, слегка выставил локоть и задел лицо соперника . Арбитры не усмотрели нарушения со стороны канадца в этом эпизоде.

Юханссон не смог доиграть встречу из-за травмы.

«Это был несчастный случай. Я надеюсь, с ним все будет в порядке.

Конечно, я не пытался травмировать кого-либо, просто пытался проехать там.

Очень прискорбно, я надеюсь, что с ним все в порядке», – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в эфире TNT.