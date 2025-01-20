Макдэвиду назначено слушание из-за удара клюшкой в лицо Гарланду. Капитана «Эдмонтона» могут дисквалифицировать

НХЛ может дисквалифицировать Коннора Макдэвида.

Капитан «Эдмонтона » получил дисциплинарный штраф до конца матча в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера » (2:3).

В конце третьего периода канадский нападающий ударил клюшкой в лицо Конору Гарланду .

Лига назначила Коннору Макдэвиду слушание, по итогам которого он может быть дисквалифицирован.

Также слушание назначено защитнику «Кэнакс» Тайлеру Майерсу, который тоже принял участие в массовой стычке на фоне эпизода Макдэвида и Гарланда.