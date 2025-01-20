  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвиду назначено слушание из-за удара клюшкой в лицо Гарланду. Капитана «Эдмонтона» могут дисквалифицировать
17

Макдэвиду назначено слушание из-за удара клюшкой в лицо Гарланду. Капитана «Эдмонтона» могут дисквалифицировать

НХЛ может дисквалифицировать Коннора Макдэвида.

Капитан «Эдмонтона» получил дисциплинарный штраф до конца матча в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:3).

В конце третьего периода канадский нападающий ударил клюшкой в лицо Конору Гарланду.

Лига назначила Коннору Макдэвиду слушание, по итогам которого он может быть дисквалифицирован.

Также слушание назначено защитнику «Кэнакс» Тайлеру Майерсу, который тоже принял участие в массовой стычке на фоне эпизода Макдэвида и Гарланда.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
logoВанкувер
logoКонор Гарланд
logoЭдмонтон
logoТайлер Майерс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвиду дали матч-штраф за удар клюшкой в лицо Гарланду из «Ванкувера». Капитана «Эдмонтона» отстранят до вынесения НХЛ решения по эпизоду
45вчера, 08:31Видео
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ представила формы команд на Матче звезд: «Оттенки подчеркивают атмосферу – ледяную мощь и красоту сибирской зимы»
124 минуты назадФото
КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Адмирал» по буллитам, «Салават» против «Авангарда», «Трактор» примет «Витязь», «Спартак» сыграет с «Торпедо»
6939 минут назад
Павел Сучков: «СКА не выиграет Кубок Гагарина с такой игрой и нервяком в раздевалке. Решили пойти по пути «Металлурга» и подумали, что 20-летний вратарь способен выиграть»
950 минут назад
Депутат Валуев о словах Трампа про Овечкина: «Ничего не случайно. Хочет переговоров»
4355 минут назад
Владимир Крикунов: «У СКА хватает квалифицированного народа, чтобы побороться за Кубок Гагарина. Состав по потенциалу – первая команда в КХЛ. Первый раунд пройдут без сенсаций, думаю»
18сегодня, 11:30
НХЛ. «Торонто» примет «Тампу», «Колорадо» против «Миннесоты», «Лос-Анджелес» сыграет с «Питтсбургом»
7сегодня, 10:55
Тарасова о словах Трампа: «Американцы с восторгом учатся у Овечкина индивидуальности и пониманию хоккея. Он говорит о русском чемпионе, который украшает американскую команду»
5сегодня, 10:30
Илья Карпухин: «СКА играет в интенсивный хоккей – в чужой зоне в давление идет вся пятерка. Это очень зрелищный хоккей, требующий идеальных физических кондиций»
8сегодня, 10:15
Александр Кожевников: «Наши немытые отрываются на Шипачеве за то, что он не заиграл в унылом «Вегасе». Полное неуважение к хоккеисту, провинциальный подход. Относитесь к НХЛ попроще»
24сегодня, 09:57
Демидов признан лучшим новичком недели в 6-й раз, повторив рекорд Толванена. Форвард СКА набрал 36 очков в 44 матчах сезона КХЛ
12сегодня, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет 2-м на Востоке. Команда Гатиятулина уступает «Трактору» на 2 очка при 2 играх в запасе
435 минут назад
Беднар про дубль Макара в матче с «Далласом»: «Мы смотрим за одним из лучших защитников, когда-либо игравших в хоккей. Кэйл – лучший из лучших»
1сегодня, 11:40
Скотти Боумэн: «Капризов управляет игрой всей «Миннесоты». Не вижу много игроков в НХЛ, способных играть для команды схожую по важности роль»
4сегодня, 11:10
Никита Филатов: «Ливо доказал, что является сильнейшим легионером в КХЛ. Его можно ставить в один ряд с такими суперснайперами, как Боченски и Доус»
2сегодня, 10:31
«Северсталь» проведет домашнюю серию. Поддержите «сталеваров» на арене!
сегодня, 10:00Реклама
Аликин, Мерфи и Радулов – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Форвард «Локомотива» набрал 5 очков в 2 матчах
2сегодня, 09:21
Скотти Боумэн: «Кучерову удается то же, что когда-то Гретцки, – находить свободные места на площадке, где нет никого. Никита – не самый габаритный хоккеист, но он – мыслитель!»
11сегодня, 08:55
Якушев о «Спартаке» в плей-офф: «Команда должна выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Для этого есть все предпосылки. Ребята настроены на результат»
1сегодня, 07:40
Де Лео стал игроком «Милуоки» – клуб АХЛ забрал его с уэйвера после перехода в «Шарлотт». По ходу сезона контракты с форвардом расторгли «Барыс» и «Цюрих»
сегодня, 06:35
Майоров об уходе Перлини из «Спартака»: «Его присутствия в команде я не заметил. Рядовой игрок, которых на рынке достаточно»
3сегодня, 06:20
Рекомендуем