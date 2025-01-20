Макдэвиду назначено слушание из-за удара клюшкой в лицо Гарланду. Капитана «Эдмонтона» могут дисквалифицировать
НХЛ может дисквалифицировать Коннора Макдэвида.
Капитан «Эдмонтона» получил дисциплинарный штраф до конца матча в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:3).
В конце третьего периода канадский нападающий ударил клюшкой в лицо Конору Гарланду.
Лига назначила Коннору Макдэвиду слушание, по итогам которого он может быть дисквалифицирован.
Также слушание назначено защитнику «Кэнакс» Тайлеру Майерсу, который тоже принял участие в массовой стычке на фоне эпизода Макдэвида и Гарланда.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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