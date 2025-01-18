Лауко о том, что Макдэвида не наказали за удар локтем в лицо Юханссону: «Маркус получал бы угрозы смерти, будь все наоборот. Чушь собачья»

Якуб Лауко высказался о том, что Коннор Макдэвид травмировал Маркуса Юханссона.

В матче «Миннесоты» и «Эдмонтона » (3:5) в ходе позиционной атаки «Ойлерс» Макдэвид, проезжавший рядом с Юханссоном , слегка выставил локоть и задел лицо соперника . Арбитры не усмотрели нарушения со стороны канадца в этом эпизоде.

Лауко выразил недовольство тем, что Макдэвиду удалось избежать наказания.

«Мы все видели, что произошло с Джоджо. Это чушь собачья. Если бы все было наоборот, Джоджо, вероятно, получал бы угрозы смерти.

Мне это не понравилось. Я думаю, все, кто не предвзято относится к командам, должны понимать, что это был неправильный поступок», – сказал нападающий «Миннесоты» Якуб Лауко .

Лауко также поделился мыслями о ситуации с травмами в «Миннесоте». Нападающий пропустил 15 последних матчей. Он вернется в состав «Уайлд» в игре против «Нэшвилла»

«Теперь это стало своего рода стандартом – когда один парень выздоравливает, другой получает травму», – отметил Лауко.