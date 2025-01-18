Лауко о том, что Макдэвида не наказали за удар локтем в лицо Юханссону: «Маркус получал бы угрозы смерти, будь все наоборот. Чушь собачья»
В матче «Миннесоты» и «Эдмонтона» (3:5) в ходе позиционной атаки «Ойлерс» Макдэвид, проезжавший рядом с Юханссоном, слегка выставил локоть и задел лицо соперника. Арбитры не усмотрели нарушения со стороны канадца в этом эпизоде.
Лауко выразил недовольство тем, что Макдэвиду удалось избежать наказания.
«Мы все видели, что произошло с Джоджо. Это чушь собачья. Если бы все было наоборот, Джоджо, вероятно, получал бы угрозы смерти.
Мне это не понравилось. Я думаю, все, кто не предвзято относится к командам, должны понимать, что это был неправильный поступок», – сказал нападающий «Миннесоты» Якуб Лауко.
Лауко также поделился мыслями о ситуации с травмами в «Миннесоте». Нападающий пропустил 15 последних матчей. Он вернется в состав «Уайлд» в игре против «Нэшвилла»
«Теперь это стало своего рода стандартом – когда один парень выздоравливает, другой получает травму», – отметил Лауко.
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