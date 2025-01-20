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Агент Просветова: «Иван выбыл на три недели. У него травма колена, обошлось без операции»

Вратарь ЦСКА Иван Просветов пропустит 3 недели из-за травмы.

В пятницу армейцы проиграли «Авангарду» (0:4) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь ЦСКА Иван Просветов был заменен в конце второго периода из‑за травмы.

«У Ивана травма колена. Обошлось без операции, но он выбыл на три недели», – сказал представитель вратаря Сергей Исаков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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logoЦСКА
травмы
Сергей Исаков
logoКХЛ
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