Агент Просветова: «Иван выбыл на три недели. У него травма колена, обошлось без операции»

Вратарь ЦСКА Иван Просветов пропустит 3 недели из-за травмы.

В пятницу армейцы проиграли «Авангарду » (0:4) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь ЦСКА Иван Просветов был заменен в конце второго периода из‑за травмы.

«У Ивана травма колена. Обошлось без операции, но он выбыл на три недели», – сказал представитель вратаря Сергей Исаков .