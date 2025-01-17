Воробьев о 0:4 от «Авангарда»: «Хоккей начинается с того, что не надо гадить себе. ЦСКА это сделал сегодня – три гола подарили сопернику»
Московский клуб потерпел поражение со счетом 0:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Три гола подарили сопернику. Индивидуальные ошибки. Хоккей начинается с того, что не надо гадить себе. Сегодня мы это сделали. Потому таков результат.
– Был ли шанс во втором периоде?
– Был. Ошибки убрать – и было бы все иначе. Содержание не такое плохое, как счет.
– В чем причина неудачи?
– Просто личные ошибки.
– Что с Иваном Просветовым, который не закончил матч?
– Будет обследование.
– Как во втором периоде удалось перестроиться после ударного первого периода «Авангарда»?
– Он не был ударным. Сами себе привезли две шайбы, подарили голы сопернику. И все. Во втором периоде играли в нашу игру. Исключи первые две ошибки – не так было бы плохо.
– Каково состояние Абрамова?
– Там идет дообследование. Собираются разные варианты. Ничего конкретного не могу сказать.
– Нестеров скоро вернется в состав?
– Он начинает тренироваться. Посмотрим, насколько растерял форму. Из этого будем исходить. Зеленый свет для выхода на лед у него есть. Дальше будем смотреть по состоянию.
– У ЦСКА восемь матчей в гостях в январе. Это влияет на результаты?
– В декабре было все равно, сколько у нас матчей на выезде, а сколько дома. Но пока выезд нас не радует, да.
– Кэсселс не сыграл по медицинским или другим причинам?
– Он пропустил матч не по медицинским показаниям, – сказал Воробьев.
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