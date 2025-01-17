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  • Воробьев о 0:4 от «Авангарда»: «Хоккей начинается с того, что не надо гадить себе. ЦСКА это сделал сегодня – три гола подарили сопернику»
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Воробьев о 0:4 от «Авангарда»: «Хоккей начинается с того, что не надо гадить себе. ЦСКА это сделал сегодня – три гола подарили сопернику»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Авангардом».

Московский клуб потерпел поражение со счетом 0:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Три гола подарили сопернику. Индивидуальные ошибки. Хоккей начинается с того, что не надо гадить себе. Сегодня мы это сделали. Потому таков результат.

– Был ли шанс во втором периоде?

– Был. Ошибки убрать – и было бы все иначе. Содержание не такое плохое, как счет.

– В чем причина неудачи?

– Просто личные ошибки.

– Что с Иваном Просветовым, который не закончил матч?

– Будет обследование.

– Как во втором периоде удалось перестроиться после ударного первого периода «Авангарда»?

– Он не был ударным. Сами себе привезли две шайбы, подарили голы сопернику. И все. Во втором периоде играли в нашу игру. Исключи первые две ошибки – не так было бы плохо.

– Каково состояние Абрамова?

– Там идет дообследование. Собираются разные варианты. Ничего конкретного не могу сказать.

Нестеров скоро вернется в состав?

– Он начинает тренироваться. Посмотрим, насколько растерял форму. Из этого будем исходить. Зеленый свет для выхода на лед у него есть. Дальше будем смотреть по состоянию.

– У ЦСКА восемь матчей в гостях в январе. Это влияет на результаты?

– В декабре было все равно, сколько у нас матчей на выезде, а сколько дома. Но пока выезд нас не радует, да.

– Кэсселс не сыграл по медицинским или другим причинам?

– Он пропустил матч не по медицинским показаниям, – сказал Воробьев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoНикита Нестеров
logoИван Просветов
logoКХЛ
logoВиталий Абрамов
logoЦСКА
logoКоул Кэсселс
logoИлья Воробьев
logoМатч ТВ
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