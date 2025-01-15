Ги Буше о травме Соловьева: «Перелом лицевой кости, ему сделали операцию. Потребуется время для восстановления»
Ги Буше рассказал о травме Алексея Соловьева.
Ранее «Авангард» обыграл «Салават» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Защитник омского клуба Соловьев покинул лед на 53‑й минуте после попадания шайбы в район шеи.
«Понятно, что Алексей чувствует себя не очень хорошо, потому что у него перелом лицевой кости. Ему сделали операцию, мы созванивались: ему уже не терпится вернуться на лед, но понятно, что потребуется время для того, чтобы восстановиться.
Он настоящий воин, но все-таки с такими травмами не играют, у него еще и отек. В общем, потребуется определенное время для того, чтобы Алексей восстановился.
Мы, безусловно, ждем его возвращения, но только когда он будет полностью здоров и готов к этому, ждем информацию от наших докторов», – сказал главный тренер «Авангарда».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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