Ги Буше о травме Соловьева: «Перелом лицевой кости, ему сделали операцию. Потребуется время для восстановления»

Ги Буше рассказал о травме Алексея Соловьева.

Ранее «Авангард » обыграл «Салават» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Защитник омского клуба Соловьев покинул лед на 53‑й минуте после попадания шайбы в район шеи.

«Понятно, что Алексей чувствует себя не очень хорошо, потому что у него перелом лицевой кости. Ему сделали операцию, мы созванивались: ему уже не терпится вернуться на лед, но понятно, что потребуется время для того, чтобы восстановиться.

Он настоящий воин, но все-таки с такими травмами не играют, у него еще и отек. В общем, потребуется определенное время для того, чтобы Алексей восстановился.

Мы, безусловно, ждем его возвращения, но только когда он будет полностью здоров и готов к этому, ждем информацию от наших докторов», – сказал главный тренер «Авангарда».