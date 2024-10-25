Макар первым в сезоне НХЛ набрал 15 очков и продолжает лидировать в гонке бомбардиров. Капризов, Кучеров и Панарин делят 2-е место с группой игроков
Кэйл Макар сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.
Защитник «Колорадо» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:1).
На счету 25-летнего канадца стало 15 (3+12) очков в 8 играх в сезоне при полезности «минус 2».
Второе место делит группа из 6 форвардов, набравших по 13 очков. В нее входят 3 россиянина – Никита Кучеров («Тампа», 8+5 в 7 играх, лидирует в гонке снайперов), Артемий Панарин («Рейнджерс», 6+7 в 7 играх) и Кирилл Капризов («Миннесота», 4+9 в 7 играх).
Кроме того, в этом списке Нэтан Маккиннон («Колорадо», 3+10 в 8 играх), Микко Рантанен («Колорадо», 4+9 в 8 играх) и Сэм Райнхарт («Флорида», 5+8 в 9 играх).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости