Макар первым в сезоне НХЛ набрал 15 очков и продолжает лидировать в гонке бомбардиров. Капризов, Кучеров и Панарин делят 2-е место с группой игроков

Кэйл Макар сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.

Защитник «Колорадо» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:1).

На счету 25-летнего канадца стало 15 (3+12) очков в 8 играх в сезоне при полезности «минус 2».

Второе место делит группа из 6 форвардов, набравших по 13 очков. В нее входят 3 россиянина – Никита Кучеров («Тампа », 8+5 в 7 играх, лидирует в гонке снайперов), Артемий Панарин («Рейнджерс », 6+7 в 7 играх) и Кирилл Капризов («Миннесота», 4+9 в 7 играх).

Кроме того, в этом списке Нэтан Маккиннон («Колорадо», 3+10 в 8 играх), Микко Рантанен («Колорадо», 4+9 в 8 играх) и Сэм Райнхарт («Флорида», 5+8 в 9 играх).