Кожевников о 7-м месте СКА на Западе: «Переломано полсостава, сырая линия вратарей. Команда атакующая, молодая, веселая, но пока скорее середнячок»

Александр Кожевников высказался о 7-м месте СКА в Западной конференции.

Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела 4 поражения подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Я согласен с нашим легендарным Владимиром Владимировичем. Он, Юрзинов, правильно сказал, что для СКА эта антиреклама выгодна.

– Почему?

– Посмотрите на посещаемость, СКА обогнал даже лидера НХЛ «Монреаль», став клубом номер один в мировом хоккее. Так после этого к Питеру по большому счету не должно возникать никаких вопросов.

– И тем не менее у СКА серия поражений.

– Я не удивлен. У Питера переломано полсостава, плюс абсолютно сырая линия вратарей. Команда атакующая, молодая, веселая, но пока все-таки скорее середнячок.

Если говорить о Западе, то у «Динамо» и «Локомотива» составы сегодня более сбалансированные, у ЦСКА и «Спартака» – примерно такие же, как у СКА. Так что все в таблице логично, – сказал двукратный олимпийский чемпион.