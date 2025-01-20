Кожевников о 7-м месте СКА на Западе: «Переломано полсостава, сырая линия вратарей. Команда атакующая, молодая, веселая, но пока скорее середнячок»
Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела 4 поражения подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Я согласен с нашим легендарным Владимиром Владимировичем. Он, Юрзинов, правильно сказал, что для СКА эта антиреклама выгодна.
– Почему?
– Посмотрите на посещаемость, СКА обогнал даже лидера НХЛ «Монреаль», став клубом номер один в мировом хоккее. Так после этого к Питеру по большому счету не должно возникать никаких вопросов.
– И тем не менее у СКА серия поражений.
– Я не удивлен. У Питера переломано полсостава, плюс абсолютно сырая линия вратарей. Команда атакующая, молодая, веселая, но пока все-таки скорее середнячок.
Если говорить о Западе, то у «Динамо» и «Локомотива» составы сегодня более сбалансированные, у ЦСКА и «Спартака» – примерно такие же, как у СКА. Так что все в таблице логично, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий