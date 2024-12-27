Ротенберг о пресс-конференциях: «Импровизация, опыт. Я много читал, жил в разных странах. Часто говорю хоккеистам: образование – фундамент всего»
Главный тренер СКА ответил на вопросы журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко.
– Все заметили, что у вас стали крутые пресс-конференции. Готовитесь?
– Знаете, это опыт мой. Я жил в разных странах, много читал. Образование – это важная часть [жизни]. Я хоккеистам всегда говорю, что образование – это фундамент всего.
Конечно, за 30 секунд до пресс-конференции мы готовимся. Конечно, надо готовится. Но заранее нет сценария никакого.
– Есть фраза, о которой вы жалеете?
– Когда постоянная импровизация, считаю, нужно всегда сдерживать эмоции. Я всегда стремлюсь к честному объективному резюме происходящего. Вы говорите: «Жалеете ли вы?»
Я какие-то вещи говорил на пресс-конференции, ко мне люди подходят в Санкт-Петербурге, в Москве и говорят: «Спасибо. Мы с вами согласны. Хотим вас поддержать». Слово народа важнее.
– Но было неловко после какой-то фразы на пресс-конференции?
– Мне звонят мои старшие, тот же Юрзинов Владимир Владимирович, после каждой игры мы все обсуждаем. Как в игре: бывают какие-то моменты, но это часть хоккея, – сказал главный тренер СКА и «России 25».
Ротенберг о критике в интернете: «Это ботофермы, роботы. Какого успешного человека не критикуют? В лицо – только журналисты, и то редко. Болельщики с большим уважением всегда подходят»
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